INFORTUNIO RADU / Il terzino della Lazio costretto a uscire per un colpo al fianco, dentro Lukaku

INFORTUNIO RADU, IL TERZINO DELLA LAZIO COSTRETTO A USCIRE. AL SUO POSTO LUKAKU - L'infortunio di Stefan Radu ha costretto Simone Inzaghi a un cambio al minuto ventisei della gara Lazio-Torino. Al posto del difensore rumeno è entrato Jordan Lukaku che è sempre un terzino ma con caratteristiche diverse. Infatti Lukaku spinge di più e magari ha qualche difficoltà di più in fase difensiva. Nonostante tutto anche Lukaku è un giocatore su cui fare affidamento ma col tridente rapido del Torino di Sinisa Mihajlovic il calciatore belga potrebbe anche soffrire. Dal suo lato infatti c'è Juan Manuel Iturbe che anche se nell'ultimo periodo non ha dato grandi garanzie è un calciatore rapido e dotato di grande tecnica che può saltarlo se lo punta in velocità. Sarà quindi importante vedere quale sarà l'impatto sulla gara di Jordan Lukaku. Vedremo se alla fine la Lazio dovrà rimpiangere o meno l'infortunio di Stefan Radu.



INFORTUNIO RADU, IL TERZINO DELLA LAZIO COSTRETTO A USCIRE PER UN COLPO AL FIANCO - Lazio-Torino dura appena ventisei minuti per Stefan Radu che è costretto a uscire in seguito a un colpo al fianco destro. Il calciatore biancoceleste ha subito accusato il colpo rimanendo a terra a lungo e chiamando i soccorsi sanitari che hanno chiesto subito per lui il cambio. E' così che è stato costretto a lasciare il campo e lo vediamo raggiungere l'uscita per gli spogliatoi assai claudicante, accompagnato dal massaggiatore della Lazio. Non ha voluto nemmeno provare a rimanere in campo, con i medici che hanno fatto capire come il colpo potesse rappresentare una preoccupazione per la salute del calciatore. Staremo a vedere se nel post partita arriveranno delle informazioni più precise sull'infortunio di Radu e se questi se la caverà solo con una contusione oppure dovrà effettuare degli esami strumentali per capire se c'è qualcosa di più serio a livello muscolare. Sicuramente è una grave perdita per la Lazio che conta su Stefan Radu come uno dei calciatori più affidabili ed esperti a disposizione di Simone Inzaghi.

