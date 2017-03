Indian Wells 2017/ Diretta Fognini Cuevas streaming video Supertennis.tv (oggi, 13 marzo)

DIRETTA INDIAN WELLS 2017: FOGNINI-CUEVAS INFO STREAMING VIDEO E TV (TENNIS, OGGI) - Diretta Fognini-Cuevas: altra giornata a Indian Wells 2017, il torneo di tennis che si gioca nel deserto della California e rappresenta il primo Master 1000 della stagione (in ambito maschile) mentre per quanto riguarda il femminile si tratta di un Premier Mandatory. Si parte alle ore 19 italiane (nel fine settimana è cambiato l’orario negli Stati Uniti e dunque adesso sono 8 le ore di differenza con la California); Fabio Fognini gioca il suo terzo turno come quarto match sul campo numero 2, e dunque potremmo andare anche oltre la mezzanotte.

Avversario Pablo Cuevas, uruguaiano che è testa di serie numero 27 del tabellone; per il sanremese un incontro non semplice, ma Fabio arriva dalla splendida vittoria contro Tsonga e si è rilanciato anche e soprattutto psicologicamente. Qualora dovesse volare agli ottavi di finale troverebbe poi uno tra David Goffin e Albert Ramos-Vinolas; con l’eliminazione di Andy Murray il tabellone da questa parte è piuttosto aperto e ci sono ottimi margini di volare fino alla semifinale. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO FEMMINILE DI INDIAN WELLS 2017

Goffin è proprio l’insidia numero 1 in questo senso; poco più sotto, nell’altra porzione del tabellone, incrociano Stan Wawrinka (impegnato oggi in un bel match contro Philipp Kohlschreiber), Gael Monfils che se la vede con John Isner e Tomas Berdych che affronta Mischa Zverev, del tutto intenzionato a ripetere quanto fatto nella seconda parte del 2016. Il tabellone femminile non ha più italiane: l’ultima in gara, Roberta Vinci, ha perso ieri in tre set contro Svetlana Kuznetsova.

Oggi è il turno di Angelique Kerber, che dopo questo Indian Wells 2017 tornerà comunque numero 1 del ranking: la tedesca sfida la giovane kazaka Yulia Putintseva, una giocatrice dal fisico minuto ma molto mobile e in grado di infastidire le big. C’è anche Simona Halep a caccia di un bis qui a Indian Wells (ha vinto nel 2015): gioca contro Kristina Mladenovic ma la recente scomparsa del nonno potrebbe influire sul suo atteggiamento in campo.

Da seguire anche Agnieszka Radwanska (contro la rediviva Shuai Peng) e soprattutto Venus Williams, che non ha mai vinto questo torneo (si è fermata al massimo in semifinale) ma nel turno precedente ha salvato tre match point per rimontare e imporsi su Jelena Jankovic (che qui invece è stata campionessa, nel 2010) e adesso deve giocare contro Lucie Safarova, giocatrice in calo ma sempre capace di grandi prestazioni.

Sul campo centrale ad aprire il programma della giornata a Indian Wells 2017 sarà il match tra Mischa Zverev e Dominic Thiem, austriaco chiamato quest’anno al salto di qualità definitivo dopo aver preso parte alle prime ATP Finals della carriera (le aveva aperte strappando un set a Djokovic prima di venire eliminato al girone).

La diretta tv del torneo maschile di Indian Wells 2017 è su Sky Sport 3, con possibilità - per tutti gli abbonati - di seguire i match in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile è invece su SuperTennis, la web-tv locale che trovate al numero 64 del vostro telecomando e che potrete seguire anche in diretta streaming video sul sito www.supertennis.tv. Non dimenticate inoltre di visitare le pagine ufficiali del torneo messe a disposizione sui social network: abbiamo facebook.com/bnpparibasopen e, su Twitter, @bnpparibasopen. (Claudio Franceschini)

