Maria Sharapova/ News, il ritorno dopo la squalifica per doping divide il tennis

RITORNO MARIA SHARAPOVA: DOPO IL DOPING, IL MONDO DEL TENNIS SI DIVIDE - Maria Sharapova torna a giocare e il mondo del tennis si divide. Archiviata la squalifica per doping che le ha fatto saltare tutto il 2016 (o quasi), la russa - lo scrivevamo un paio di mesi fa - tornerà in campo nel torneo di Stoccarda (terra rossa) che ha vinto tre volte consecutive tra il 2012 e il 2014. La Stampa riporta oggi un articolo sulla reazione dei suoi colleghi; già, perchè il fatto è che alla Sharapova è stata concessa una wild card per entrare nel tabellone principale del torneo.

Significa saltare i turni di qualificazione, significa soprattutto poter prendere parte a un appuntamento che in maniera diversa le sarebbe stato precluso (essendo ferma da un anno la russa non ha più una classifica Wta). “Credo che dovrebbe risalire da sola” è il pensiero di Andy Murray, numero 1 ATP, che da una parte ha ammesso che i tornei guardano al loro tornaconto - e avere la Sharapova in tabellone attira spettatori e introiti - ma dall’altra si è detto dubbioso sul fatto che Wimbledon (torneo di casa e citato con cognizione di causa) concederà una wild card a Maria se la classifica dovesse esserle contro.

Un pensiero al quale si è allineata anche Angelique Kerber, la numero 1 Wta (lo sarà ufficialmente e nuovamente al termine della prossima settimana): campionessa nelle ultime due edizioni a Stoccarda, la tedesca ha più volte detto che la situazione è strana e ha difeso la posizione di tante connazionali che “meriterebbero la wild card”.

Se non altro la Kerber ha parlato a favore di qualcuno; non così Garbine Muguruza, che una volta appreso del ritorno della Sharapova ha acidamente commentato - lo riporta Marca - che “nemmeno mi ricordo di lei e le altre giocatrici sono poco interessate da questo argomento”. Dopo queste parole assume contorni più definiti la cancellazione del match che le due avrebbero dovuto giocare alla Caja Magica su un campo metà erba e metà terra (come Federer e Nadal avevano già fatto), saltato ufficialmente per un problema alla caviglia della spagnola.

Ci sono comunque delle sporadiche eccezioni. Una di queste è rappresentata da Svetlana Kuznetsova, che di Masha è connazionale e con lei ha giocato più volte in Fed Cup; altre sono i tornei che l’hanno invitata , per esempio gli Internazionali d’Italia che la Sharapova ha vinto tre volte e che, come lei stessa ha ammesso, sono stati i primi a chiamarla per giocare. Non lo ha fatto il Roland Garros che, pur avendo salutato due titoli della russa, è restio nel concederle una possibilità: “Che senso ha investire tanti soldi nel fondo antidoping e concedere una wild card a chi è stato squalificato?” si è chiesto il presidente Bernard Giudicelli.

Insomma: il ritorno “agevolato” della Sharapova non trova consensi, ma va detto che il regolamento è dalla sua parte perchè - lo ha ricordato Simona Halep - Maria è una ex numero 1 del mondo e ha vinto cinque Slam, dunque ha i requisiti per godere di una wild card e, poichè il primo turno di Stoccarda si gioca usualmente su tre giorni, ci sono anche i tempi tecnici perchè torni - come stabilito per iscritto - nel giorno stesso o successivo rispetto al termine della squalifica.

Ad ogni buon conto la russa può consolarsi con un precedente illustre: quando Monica Seles fu accoltellata ad Amburgo, rimanendo lontana dai campi per due anni e mezzo, aveva 19 anni e otto Slam ed era il principale traino del circuito. La WTA propose il congelamento della sua prima posizione nel ranking: rifiutarono tutte, con la sola eccezione di Gabriela Sabatini che, qualche anno dopo, avrebbe dichiarato di aver pensato innanzitutto alla persona e non alla giocatrice (a onor del vero va detto che Steffi Graf, all’epoca grande rivale della Seles, andò a trovare la collega in ospedale).

(Claudio Franceschini)

