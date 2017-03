Monopoli Foggia/ Diretta streaming video raiplay.it, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA MONOPOLI FOGGIA: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Monopoli Foggia, diretta dall'arbitro Pierantonio Perotti della sezione di Legnano e in programma lunedì 13 marzo 2017 alle ore 20.30, sarà un derby pugliese con tutti i riflettori puntati nella decima giornata di ritorno del girone C del campionato di Lega Pro. Nella scorsa giornata di campionato infatti i Satanelli si sono ripresi la vetta della classifica nell'appassionante testa a testa che ormai da mesi va in scena con il Lecce. Staccatesi ormai a dieci punti di distanza il Matera e la Juve Stabia nella corsa al primo posto nel raggruppamento, la squadra di Stroppa si sta dando il cambio in vetta, nella corsa al salto diretto in cadetteria. Battendo la Juve Stabia di misura nell'ultimo turno di campionato, i rossoneri hanno di nuovo controsorpassato i salentini che sono caduti nel derby pugliese sul campo della Virtus Francavilla. Con le due squadre separate da un solo punto in classifica, sarà una vera e propria guerra di nervi quella che andrà in scena nelle ultime dieci giornate di campionato. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO LA PARTITA DI LEGA PRO MONOPOLI-FOGGIA - - - - - CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (29^GIORNATA)

A Monopoli il Foggia dovrà offrire un segnale di grande continuità contro i Gabbiani che continuano ad essere in crisi, con sei pareggi e quattro sconfitte ottenuti nelle ultime dieci giornate di campionato. Il Monopoli non vince dalla trasferta di Agrigento del 17 dicembre scorso ed anche nell'ultima trasferta di Messina non è riuscito ad ottenere punti, sconfitto di misura da una rete siglata alla mezz'ora da Anastasi per i peloritani.

Allo stadio Veneziani di Monopoli scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa in campo con Furlan tra i pali alle spalle della linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra dallo slovacco Cikos, da Mario Esposito, da Michele Ferrara e da Mercadante. A centrocampo l'uruguaiano Nicolini sarà affiancato in cabina di regia da Franco e dal greco Sounas, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Montini, Pinto e l'albanese Vuthaj.

Risponderà il Foggia con Guarna in porta e Martinelli e Coletti a formare la coppia di difensore centrali, mentre Loiacono sarà impiegato in posizione di terzino destro e Rubin in posizione di terzino sinistro. A centrocampo spazio al terzetto composto da Vacca, Deli e Agazzi, mentre Mazzeo (match winner nell'ultima sfida contro la Juve Stabia), Di Piazza e Sarno saranno i titolari nel tridente offensivo.

Scontro tattico fra 4-3-3 con il nuovo tecnico del Monopoli, Giovanni Bucaro, che dopo aver sostituito Zanin sulla panchina dei Gabbiani ha visto la squadra continuare a stentare e soprattutto proseguire nel suo digiuno di vittoria, che perdura ormai da quasi tre mesi. Il Foggia di Stroppa invece con otto vittorie nelle ultime dieci partite di campionato ha confermato di poter puntare al salto diretto in Serie B, ma sconfitte come quella di Taranto si pagano care quando si corre per i massimi obiettivi, con ogni battuta d'arresto che potrebbe rivelarsi fatale.

Quote sbilanciate a favore del Foggia da parte dei bookmaker nonostante il fattore campo avverso. Vittoria rossonera quotata 1.73 da William Hill, mentre Bet365 propone a 3.60 la quota relativa al pareggio e Paddy Power a 4.60 la quota dell'eventuale successo interno dei Gabbiani. Per Monopoli Foggia, lunedì 13 marzo 2017 alle ore 20.30, ci sarà diretta tv in chiaro per tutti sul canale 57 del digitale terrestre, Rai Sport, disponibile anche in HD sul canale 557. Diretta streaming video in chiaro sul sito rai.tv e per tutti gli abbonati sul sito sportube.tv.

