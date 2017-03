OCCHIO NERO HERNANES/ Video: Profeta, ma chi ti ha conciato cos'ì?

OCCHIO NERO HERNANES, VIDEO: GUARDATE COME È STATO RIDOTTO IL PROFETTA NELLA SUA SECONDA PARTITA IN CINA. LE SUE PAROLE - Il video di Hernanes sta facendo il giro del web incuriosendo il pubblico visto l'evidente ematoma sull'occhio sinistro del Profeta. Per fortuna non si è trattato di un'aggressione come poteva sembrare in un primo momento, ma di un normale, anche se magari un po' violento, scontro di gioco con un avversario nella sfida del suo Hebei Fortune contro il Chongqing Dangdai Lifan. Il calciatore brasiliano nel video vuole sottolineare: "Ehi ragazzi buongiorno a tutti. Dopo una giornata di lavoro ti accorgi che a volte una gara di calcio può ricordarti le battaglie nell'arena dei gladiatori. Tu ti devi comportare proprio come loro prima di ogni gara. Essendo io un gladiatore non mi tiro di certo indietro e ormai sono diventato duro proprio come il legno", clicca qui per il video e per i commenti dei follower.

OCCHIO NERO HERNANES, VIDEO: GUARDATE COME È STATO RIDOTTO IL PROFETTA NELLA SUA SECONDA PARTITA IN CINA - Hernanes gioca da pochissimo in Cina tanto che quella di cui stiamo per parlare è stata la sua seconda gara con la maglia dell'Hebei Fortune. Il calciatore brasiliano ex Inter, Juventus e Lazio è stato colpito duramente nella gara contro il Chongqing Dangdai Lifan in un duello avversario con il centrale avversario Huan Liu. Questi gli ha provocato una brutta ferita sull'arcata sopracigliare che l'ha costretto all'applicazione di un cerotto cicatrizzante e che inoltre gli ha gonfiato notevolmente l'occhio sinistro. Sulla ricaduta da questo terribile stacco poi il calciatore ha riportato anche un problema alla caviglia ampiamente fasciata e dolorante. Un inizio quindi molto complicato per Hernanes che nonostante il dolore e le ferite evidenti ha continuato a giocare tutta la partita, senza chiedere il cambio al suo nuovo allenatore e dimostrando di aver preso questa sua nuova avventura con grandissima serietà.

