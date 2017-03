PAGELLE / Lazio-Torino: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 28^ giornata - primo tempo)

PAGELLE LAZIO TORINO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 28^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Eccoci qui con i voti del primo tempo di Lazio-Torino, partita che chiude il programma della 28^ giornata di Serie A 2016-2017, le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 0-0. Come da pronostico sono i biancocelesti a fare la partita anche se agli uomini di Simone Inzaghi manca la giusta cattiveria sotto porta per gonfiare la rete, Immobile (6) ha almeno tre occasioni per sbloccare la contesa ma non riesce mai a inquadrare la porta di Hart (6) che assieme a Rossettini (7) fa del suo meglio per impedire al numero 17 locale di segnare alla sua ex-squadra. Lazio sicuramente più intraprendente del Torino che sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Iturbe (5) ha avuto comunque modo di creare qualche grattacapo a Strakosha (6) con Belotti (6) che non è riuscito a trovare l'appuntamento con il pallone nell'area piccola. Da segnalare l'infortunio di Radu (6) che ha preso un duro colpo alla schiena, al suo posto Lukaku (6); anche Biglia (6) ha rischiato di dover uscire anzitempo dal campo per una botta al ginocchio sinsitro che non gli ha comunque impedito di proseguire nonostante il dolore. VOTO LAZIO 6 - I biancocelesti fanno la partita senza troppa convinzione, gli uomini di Inzaghi creano qualche occasione in più ma la superiorità rispetto al Torino non è poi così ampia. MIGLIORE LAZIO: FELIPE ANDERSON 7 - Stasera il brasiliano sembra più ispirato dal solito anche se con un pizzico di cattiveria in più sarebbe veramente devastante. PEGGIORE LAZIO: LULIC 5,5 - Viene pescato spesso in fuorigioco, non riesce a rimanere allineato alla difesa del Torino. VOTO TORINO 6 - Gli uomini di Mihajlovic pensano soprattutto a non prenderle per poi ripartire in contropiede, cercando di sfruttare il momento d'oro di Belotti. MIGLIORE TORINO: ROSSETTINI 7 - Una granitica certezza per la difesa granata, con lui nei paraggi per i giocatori della Lazio è durissima trovare la porta di Hart. PEGGIORE TORINO: ITURBE 5 - Tanti palloni persi e giocati male, mette KO Radu e sebbene su calcio piazzato sfiori il gol il paraguaiano dimostra di non essere entrato in partita. (Stefano Belli)

