Probabili formazioni/ Juventus Porto: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Champions League 2017)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PORTO: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Juventus Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, si gioca alle ore 20:45 di martedì 14 marzo; i bianconeri ripartono dal 2-0 che hanno centrato all’Estadio do Dragao (reti di Pjaca e Dani Alves) e dunque hanno un risultato estremamente favorevole da difendere, potendo permettersi anche di perdere con un gol di scarto. Tuttavia la squadra di Massimiliano Allegri dovrà stare attenta all’orgoglio del Porto, una squadra capace di dare fastidio e di ribaltare una situazione sfavorevole. In attesa del calcio d’inizio della partita, possiamo andare a studiare quelle che saranno le scelte dei due allenatori e i loro dubbi alla vigilia della delicata sfida, analizzando in maniera approfondita le probabili formazioni di Juventus-Porto. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-PORTO

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Massimiliano Allegri deve ancora valutare Chiellini e ha il dubbio Barzagli; dovrebbe invece esserci Benatia, uscito per un problema fisico venerdì sera ma recuperabile. Al fianco di Bonucci a vincere la maglia potrebbe comunque essere Rugani, il più in forma tra i centrali difensivi; a sinistra tornerà sicuramente Alex Sandro, dall’altra parte del campo il ballottaggio tra Lichtsteiner e Dani Alves vede lo svizzero ancora in vantaggio. Per quanto riguarda il centrocampo, la conferma del modulo 4-2-3-1 apre alla solita staffetta tra i due titolari (Khedira e Pjanic) e un Marchisio sacrificato in queste settimane; il Principino si gioca il posto con Khedira, ma Allegri dovrà fare le sue attente valutazioni. Buone notizie per il reparto avanzato: Cuadrado, che era squalificato contro il Milan, sarà della partita e così anche Mandzukic, vittima venerdì sera di una colica intestinale ma ora recuperato. Giocano dunque i migliori: Higuain si muove da prima punta con Dybala alle sue spalle, Cuadrado e Mandzukic come sempre saranno gli esterni sulla trequarti. Dalla panchina Pjaca potrebbe avere il suo spazio, ma dovrà dimostrare di essere più incisivo sotto porta perchè contro il Milan ha sprecato in maniera banale troppe occasioni.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO - E’ probabile che Nuno Espirito Santo cambi qualcosa rispetto alla partita di andata; non ci sarà lo squalificato Telles e dunque il suo posto a sinistra verrà preso da Layun, con Maxi Pereira dall’altra parte e in mezzo la coppia formata da Felipe e Marcano. In mezzo al campo si potrebbe vedere qualche volto nuovo: Ruben Neves ad esempio potrebbe lasciare il posto a Oliver Torres che rappresenta una soluzione più offensiva, ed è anche probabile che il Porto si disponga con un altro modulo, magari il 4-2-3-1, destinando così Hector Herrera a fare il trequartista e mettendo in campo il talentuoso messicano Jesus Corona sulla corsia destra, avendo in Brahimi il laterale sinistro. In questo modo il Porto potrebbe sfruttare maggiormente la spinta sulle corsie laterali; a rimanere fuori con questo schieramento sarebbe Francisco Soares, schierato a sorpresa tre settimane fa. Con Danilo Pereira che sarà quasi certamente l’altro mediano davanti alla difesa, in attacco André Silva va a caccia di riscatto: nella partita di andata era stato sostituito alla mezz’ora per lasciare spazio a Layun, vista l’espulsione di Telles per doppia ammonizione.

JUVENTUS-PORTO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Juventus-Porto, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del digitale terrestre sui canali Premium Sport e Premium Sport HD.





PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-PORTO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 19 Bonucci, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic; 7 Cuadrado, 21 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 25 Neto, 23 Dani Alves, 4 Benatia, 27 Sturaro, 8 Marchisio, 22 Asamoah, 20 Pjaca

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Chiellini

PORTO (4-2-3-1): 1 Casillas; 2 Maxi Pereira, 28 Felipe, 5 Marcano, 21 Layun; 16 H. Herrera, 22 Danilo Pereira; 17 Corona, 30 Oliver Torres, 8 Brahimi; 10 André Silva

A disposizione: 12 José Sà, 4 Boly, 20 André André, 6 Ruben Neves, 29 F. Soares, 19 Diogo Jota

Allenatore: Nuno Espirito Santo

Squalificati: Telles

Indisponibili: -

