RISULTATI LIGUE 1, CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (29^ GIORNATA, 10-11-12 MARZO 2017) – Sono state ben 36 le reti segnate nella 29^ giornata di Ligue 1, il massimo campionato francese, segnata dal mezzo passo falso del Nizza, bloccato in casa dal Caen. Vittorie pesanti invece per PSG e Monaco, così come per Nantes e Lilla nella parte bassa della classifica. Sugli scudi vi è senza dubbio Depay, grande protagonista nella vittoria del Lione con una doppietta di pregevolissima fattura. Sicuramente a finire dietro la lavagna è Vada: il giovane attaccante argentino non si è praticamente visto contro il Monaco e ha perso il duello con Mbappe.

Il ventinovesimo turno del massimo campionato transalpino è cominciato con il mezzo passo falso del Nizza, che ha pareggiato in casa contro il pericolante Caen e ha visto il Monaco scappare a +5 in testa alla classifica. La partita si era messa molto male per i ragazzi di Favre, sotto 0 a 2 per le reti di Santini e Karamoh al 36’ e 50’. Ci ha pensato Mario Balotelli, al decimo centro stagionale, a dare la sveglia alla squadra, che dopo il goal di SuperMario (71’), ha trovato il pareggio con Donis al 77’. Poi non è però arrivato il terzo goal e il Nizza vede il titolo allontanarsi, mentre il Caen è tornato a casa con un punto pesante per la salvezza. Come detto, il Monaco ha invece vinto e si ritrova ora primo con 3 punti di vantaggio sul PSG e cinque sul Nizza. I monegaschi hanno regolato per 2 a 1 il Bordeaux con reti tutte nella ripresa. Al 68’ ha aperto le danze Mbappe, che sarà il prossimo crack del calciomercato. Al 74’ raddoppio di Moutinho e rete del Bordeaux firmata Rolan a 6' dalla fine. Per il Monaco di Jardim ennesima dimostrazione di forza e conferma che quest'anno il PSG potrebbe finire la stagione senza vincere nulla. A proposito del PSG, i parigini hanno vinto a fatica in casa del Lorient, fanalino di coda della Ligue 1, a conferma di come l'umiliazione del Camp Nou si faccia ancora sentire. Per passare in vantaggio ci è voluta una autorete di Jeannot al 28’. Nella ripresa ha segnato Nkunku dopo 7', ma l'ex Lazio Ciani al 68’ ha accorciato le distanze e reso il finale del match decisamente thrilling, con la squadra di Emery che ha conquistato i tre punti con il fiatone, ma riuscendo comunque a rimanere a -3 dal Monaco.

Dietro il trio di testa vincono Lione e Marsiglia, che continuano la lotta per il quarto posto. La squadra di Genesio dopo i 4 goal rifilati alla Roma si è ripetuta contro il malcapitato Tolosa: 4 a 0 il risultato finale con chiaro messaggio lanciato agli uomini di Spalletti. Match chiuso già ad inizio ripresa con il pregevole goal di Jallet al 38’ e quello di Cornet al 47’, lesto ad approfittare di un grave errore del Tolosa in fase di impostazione. Quindi è salito in cattedra Depay, che sembra davvero tornato quello dei tempi del PSV: sua la doppietta che ha definitivamente annichilito il Tolosa al 53’ e 82’. L'ultima rete è stata qualcosa di balisticamente incredibile, con l'olandese che ha segnato da centrocampo. Se il Lione vola a 50 punti il Marsiglia di Garcia non perde terreno e dopo aver liquidato per 3 a 0 l'Angers è a 45 punti e in piena corsa per la quarta piazza con il sorpasso ai danni del Bordeaux. Partita risolta già nei primi 20'contro avversari ostici che però nulla hanno potuto sui goal di Thauvin al 7’ e di Cabella al 20’. Nella ripresa ancora Thauvin al 77’ ha arrotondato il punteggio e reso dolcissimo il pomeriggio di Garcia. Nella corsa al quarto posto perde ancora terreno il Saint Etienne, che si è fatto bloccare in casa dal Metz, che così ha visto salire a 4 punti il proprio margine sulla zona retrocessione.

La partita è stata decisamente scoppiettante, con il Metz avanti subito con Sarr dopo un solo giro di lancette e il Saint Etienne che nella ripresa ha trovato il pari con Beric al 53’. Tuttavia la squadra di casa non ha avuto nemmeno il tempo di gioire perchè il Metz dopo tredici minuti era di nuovo avanti grazie a Falette e solo una rete di Perrin in pieno recupero ha evitato una sconfitta pesante. In fondo al gruppo, oltre alla sconfitta del Lorient, sempre fanalino di coda con 22 punti, vanno segnalati gli stop di Bastia (25 punti) e Nancy (28 punti), con il Digione che grazie al pareggio contro il Rennes ha agganciato proprio questi ultimi. Il Bastia ha perso malamente in casa del Giungamp, che con 38 punti può ancora sperare nell'Europa. Il fortino dei corsi ha resistito un tempo, ma è crollato al 2’ della ripresa per il goal di Salibur, a cui sono seguiti quelli di Deaux (56’), Briand (70’), Blas e Mendy (78’ e 86’). Come detto ha perso anche il Nancy e la sconfitta fa doppiamente male, perchè arrivata in casa contro il Lilla, diretta concorrente per la salvezza. Il Nancy è anche passato in vantaggio con Dia al 31’, ma nella ripresa un rigore di De Preville (63’) e una rete di Lopes all'81’ hanno spedito il Nancy in zona retrocessione e il Lilla a 33 punti con il Montpellier, a +5 sulla zona caldissima. Il Montpellier ha perso in casa contro il Nantes, volato così a 37 punti a +9 sul terzultimo posto. Nantes capace di ribaltare lo svantaggio arrivato per la rete di Mounie al 12’ con Nakoulma (24’ e 68’) e poi di vincere con Sala all'89’ dopo il pareggio di Boudebouz cinque minuti prima. Infine, 1 a 1 tra Rennes e Digione, con reti di Tavares al 42’ e pareggio di Said per il Rennes al 58’.

RISULTATI, CLASSIFICA E MARCATORI LIGUE 1 (29^ GIORNATA)

Venerdi 10 marzo 2017

Nizza-Caen 2-2 - 36' Santini (C), 50' Karamoh (C), 71' Balotelli (N), 77' Donis (N)

Marsiglia-Angers 3-0 - 9' Thauvin, 20' Cabella, 77' Thauvin

Sabato 11 marzo 2017

Monaco-Bordeaux 2-1 - 68' Mbappe (M), 74' Moutinho (M), 84' Rolan (B)

Rennes-Dijon 1-1 - 42' Tavares (D), 58' Said (R)

Nancy-Lilla 1-2 - 31' Dia (N), 63' de Preveille su rig (L), 81' Rony Lopes (L)

Montpellier-Nantes 2-3 - 12' Mounie (M), 24' Nakoulma (N), 68' Nakoulma (N), 84' Boundebouz (M), 89' Sala (N)

Guingamp-Bastia 5-0 - 48' Salibur, 57' Deaux, 70' Briand, 79' Blas, 87' Mendy

Domenica 12 marzo 2017

St. Etienne-Metz 2-2 - 1' Sarr (M), 53' Beric (SE), 67' Falette (M), 90+5' Perrin (SE)

Lione-Tolosa 4-0 - 36' Jallet, 47' Cornet, 53' Depay, 82' Depay

Lorient-Psg 1-2 - 28 Jeannot autogol, 52' Nkunu (P),68' Ciani (L)

CLASSIFICA

Monaco 68

Psg 65

Nizza 63

Lione 50

Marsiglia 45

Bordeaux 43

St Etienne 41

Guingamp 38

Rennes 38

Nantes 37

Tolosa 36

Angers 36

Montpellier33

Lilla 33

Caen 32

Metz 32

Dijon 28

Nancy 28

Bastia 25

Lorient 22

