Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol livescore: oggi Lazio Torino

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE: IL POSTICIPO (28^ GIORNATA, OGGI 13 MARZO 2017) - Lazio-Torino è il posticipo che questa sera chiuderà il programma della ventottesima giornata di Serie A. Sarà molto interessante andare a scoprire quale sarà l’ultimo risultato di questo turno di campionato, dal momento che la Lazio è in piena corsa per un posto in Europa e anzi con una vittoria potrebbe ancora ambire al terzo posto che significa Champions League. Inoltre, avendo perso sia il Milan sia l’Atalanta, per la Lazio una vittoria avrebbe anche l’importante beneficio di allontanare il settimo posto, quello che negherà l’Europa League ad una delle squadre di questo quartetto alle spalle delle prime tre. La partita dunque si annuncia più importante per la Lazio piuttosto che per il Torino, che vincendo scavalcherebbe la Sampdoria tornando al nono posto ma ormai è decisamente lontano dai sogni europei che ha cullato per molti mesi.

La battaglia per i posti europei è d’altronde quella più interessante in un campionato che su scudetto e salvezza sembra avere emesso verdetti già definitivi o quasi, con solo l’Empoli che deve ancora guardarsi le spalle a patto però che qualcuna delle ultime tre dia una mossa ad un ritmo da record negativo. Per le Coppe invece la situazione si fa interessante: vivissimo il duello Roma-Napoli per il secondo posto che vale la Champions senza passare dai pericolosissimi preliminari che negli ultimi anni spesso hanno fatto male alle italiane, da capire se qualcuna da dietro (l’Inter?) potrebbe inseguire almeno il terzo posto e naturalmente tutte vogliono evitare il settimo posto che vorrebbe dire niente Europa a meno che ad arrivare settima sia la Lazio ma solo se fossero i biancocelesti a vincere la Coppa Italia. In questo ultimo caso, sarebbe la sesta a rimanere fuori dall’Europa nella prossima stagione.

LEGGI QUI SOTTO I RISULTATI SERIE A, LA CASSIFICA E IL PROSSIMO TURNO

SERIE A 2016-2017, 28^ GIORNATA

Domenica 12 marzo

RISULTATO FINALE Sassuolo-Bologna 0-1 - 58' Destro

RISULTATO FINALE Chievo-Empoli 4-0 - 22' Inglese, 40' Pellissier, 75' Birsa, 89' B. Cesar

RISULTATO FINALE Fiorentina-Cagliari 1-0 - 92' N. Kalinic

RISULTATO FINALE Inter-Atalanta 7-1 - 17' Icardi (I), 23' rig. Icardi (I), 26' Icardi (I), 31' Banega (I), 34' Banega (I), 42' Freuler (A), 52' Gagliardini (I), 68' Banega (I)

RISULTATO FINALE Napoli-Crotone 3-0 - 32' rig. L. Insigne, 66' rig. Mertens, 70' L. Insigne

RISULTATO FINALE Pescara-Udinese 1-3 - 20' D. Zapata (U), 51' Jankto (U), 56' Thereau (U), 83' Muntari (P)

RISULTATO FINALE Palermo-Roma 0-3 - 22' El Shaarawy, 76' Dzeko, 91' Bruno Peres

Lunedì 13 marzo

Ore 20:45 Lazio-Torino

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 70

Roma 62

Napoli 60

Inter 54

Lazio* 53

Atalanta 52

Milan 50

Fiorentina 45

Sampdoria 41

Torino* 39

Chievo 38

Udinese 33

Cagliari, Sassuolo, Bologna 31

Genoa 29

Empoli 22

Palermo 15

Crotone 14

Pescara 12

SERIE A 2016-2017, 29^ GIORNATA

Sabato 18 marzo

Ore 18:00 Torino-Inter

Ore 20:45 Milan-Genoa

Domenica 19 marzo

Ore 12:30 Empoli-Napoli

Ore 15:00 Atalanta-Pescara

Ore 15:00 Bologna-Chievo

Ore 15:00 Cagliari-Lazio

Ore 15:00 Crotone-Fiorentina

Ore 15:00 Sampdoria-Juventus

Ore 18:00 Udinese-Palermo

Ore 20:45 Roma-Sassuolo

