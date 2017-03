RISULTATI TORNEO VIAREGGIO 2017: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE (OGGI 13 MARZO) - Prima giornata del Torneo di Viareggio 2017: finalmente scatta l’edizione numero 69 della Coppa Carnevale, manifestazione riservata alle squadre Under 19. Un torneo che ha fatto la storia del calcio giovanile; forse oggi rimane un passo dietro rispetto alla Youth League come intensità e valore delle squadre in campo, ma l’apertura a formazioni da tutto il mondo rende ovviamente interessantissimo questo appuntamento, considerato una fucina di talenti in erba.

Andiamo subito a vedere quali sono le partite che si giocheranno lunedì 13 marzo: alle ore 13 ci sarà Abuja-Ancona, alle ore 15 avremo Juventus-Dukla Praga, Toronto-Maceratese, Athletic Union-Ascoli, Inter-Pas Giannina, LIAC New York-Spal, Bologna-Psv Eindhoven e Sassuolo-Pisa. Alle ore 16:30 ci sarà Empoli-Zenit San Pietroburgo, chiusura alle ore 17 con Atalanta-Osasco.

Trattandosi della prima giornata, vale la pena parlare del regolamento: quest’anno i gironi sono 10, ciascuno composto da 4 squadre per un totale di 40. Come sempre c’è la divisione in due gruppi, che saranno tenuti distinti nella formazione del tabellone degli ottavi; a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta saranno le prime di ciascun girone e le sei migliori seconde (naturalmente secondo il criterio dei punti realizzati e, in caso di parità, della differenza reti e poi del numero di gol fatti).

A quel punto verranno formati gli accoppiamenti classici per gli ottavi; campione in carica è la Juventus, che lo scorso anno ha battuto in finale il Palermo e che all’esordio troverà di fronte il Dukla Praga, una squadra che ha fatto la storia del Torneo di Viareggio ed è a oggi la straniera con più titoli (ma da qualche anno non era presente).

Ci saranno anche delle assenze pesanti, ma in generale assisteremo a un bel torneo; già nel 2016 la data era stata spostata in avanti di un mese, soprattutto perchè molte società si erano lamentate per le condizioni dei terreni di gioco sui quali giocare le partite. Adesso non ci resta che fare un riassunto delle partite che vedremo oggi e poi dare la parola ai campi.

GIRONE 1

Ore 15:00 Juventus-Dukla Praga

Ore 15:00 Toronto-Maceratese

GIRONE 2

Ore 13:00 Abuja-Ancona

Ore 17:00 Atalanta-Osasco

GIRONE 3

Ore 15:00 Athletic Union-Ascoli

Ore 16:30 Empoli-Zenit

GIRONE 4

Ore 15:00 LIAC New York-Spal

Ore 15:00 Inter-Pas Giannina

GIRONE 5

Ore 15:00 Sassuolo-Pisa

Ore 15:00 Bologna-Psv Eindhoven

© Riproduzione Riservata.