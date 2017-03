SPALLETTI ALLA JUVENTUS/ Calciomercato Roma, il tecnico se ne va: chi sono i sostituti?

CHI AL POSTO DI SPALLETTI? CALCIOMERCATO ROMA, IL TECNICO TOSCANO LASCIA. TUTTI I NOMI DEI POSSIBILI EREDI - Chi sarà l'erede di Luciano Spalletti? Difficile dirlo ora anche se è possibile che ci sia un valzer delle panchine la prossima estate in Italia. Il nome sognato a lungo dai tifosi giallorossi è quello di Antonio Conte che sarebbe di certo l'uomo perfetto per ricostruire un progetto che si è incrinato e che ha bisogno di linfa vitale nuova. Conte però costa molto e probabilmente vorrà rimanere al Chelsea per tornare a fare una Champions League da protagonista. Attenzione poi al nome di Unai Emery che piace molto ai giallorossi e che si avvicina anche a quel Monchi che potrebbe essere il nuovo direttore sportivo. La fragorosa sconfitta in Champions League contro il Barcellona e l'eventuale mancata vittoria della Ligue 1 potrebbero portare il Psg ad esonerarlo, lasciandogli strada libera per un possibile approdo in giallorosso. Difficile immaginare che Carlo Ancelotti possa lasciare la panchina del Bayern Monaco per tornare lì dove è stato un calciatore importante. Suggestiva l'idea Pep Guardiola che al Manchester City non sta trovando l'amore che si sarebbe aspettato e che pure lui con la Roma ha giocato da calciatore.

CHI AL POSTO DI SPALLETTI? CALCIOMERCATO ROMA, IL TECNICO TOSCANO LASCIA - Ormai è cosa certa Luciano Spalletti lascerà la Roma alla fine della stagione in corso. Questo perchè è stato proprio il tecnico a farlo capire più volte anche se non l'ha mai ufficailizzato, ribadendo che non ha accordi con nessuno. Spalletti preparava la strada già all'inizio della stagione quando più volte sottolineava che avrebbe lasciato la Roma nel caso Francesco Totti si fosse ritirato, poi ultimamente ha rincarato la dose proprio al centro delle tre sconfitte che hanno compromesso la stagione giallorossa sottolineando che sarebbe andato via se non si fosse vinto niente. La sensazione è che non ci siano ormai più dubbi e che la storia tra Luciano Spalletti e la Roma sia finita un'altra volta. Il tecnico di Certaldo sta disputando una buona stagione a cui, come capitato molto spesso, manca qualcosa per diventare vincente e in cui si sono falliti alcuni appuntamenti decisivi. Staremo a vedere chi sarà il suo sostituto con tantissimi nomi che sono stati fatti nei mesi scorsi.

