Tirreno Adriatico 2017/ Streaming video e diretta tv sesta tappa: Ascoli-Civitanova, il percorso

TIRRENO ADRIATICO 2017 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV 6^ TAPPA ASCOLI PICENO-CIVITANOVA MARCHE (159 KM): PERCORSO E ORARIO (CICLISMO, OGGI LUNEDI' 13 MARZO 2017) – Oggi appuntamento con la sesta tappa della Tirreno Adriatico 2017: la 'Corsa dei Due Mari' per la sua penultima frazione ci propone la Ascoli-Civitanova Marche di 159 km, una frazione che dovrebbe essere adatta ai velocisti e dunque incidere poco sulla classifica generale, anche se nel finale non mancherà un trabocchetto che potrebbe rimescolare le carte, come nella migliore tradizione della Tirreno Adriatico, che ormai da molti anni è diventato uno degli eventi principali della stagione del ciclismo grazie a un percorso completo e ad un livello altissimo dell'elenco dei partecipanti. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LA SESTA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO 2017 (dalle ore 13.00)

La partenza della frazione odierna avrà luogo ad Ascoli Piceno alle ore 12.25, visto che la tappa è la più breve di questa edizione fra quelle in linea. Frazione interamente marchigiana, toccherà ben quattro province (Ancona, Fermo, Macerata e Ancona), anche se la parte del leone sarà per la provincia di Macerata, dove si trova anche Civitanova Marche, la località dell'arrivo che nel mondo dello sport è celebre soprattutto grazie alla sua fortissima squadra di pallavolo maschile. Oggi però l'attenzione sarà tutta per il ciclismo, anche se la tappa non sarà particolarmente impegnativa, come dimostra il fatto che è previsto un solo Gpm, quello di Macerata al km 84,7, al termine di una salita per di più abbastanza breve e lontana dal traguardo. I saliscendi a dire il vero saranno abbondanti, come è quasi inevitabile da questi parti, ma nulla di significativo.

Nella parte finale del tracciato avremo anche i due traguardi volanti di giornata: il primo a Recanati (km 113,4), il secondo avrà luogo invece in occasione del primo passaggio da Civitanova Marche, al km 143,8. Gli ultimi 30 km sono i più facili della tappa, quasi completamente pianeggianti. Sarebbe l'avvicinamento ideale ad una volata di gruppo a ranghi compatti, ma a meno di 10 km dall'arrivo ci sarà un breve strappo verso Civitanova Alta, lungo circa 4 km: non sappiamo se sarà sufficiente per scompaginare i pani degli sprinter e delle loro squadre, di certo come minimo renderà più complicato il loro avvicinamento a una volata di gruppo, che resta comunque l'esito più probabile.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo: la Tirreno-Adriatico 2017 sarà trasmessa in diretta tv - oggi a partire già dalle ore 13.00 - su Rai Sport + HD, il canale 57 del telecomando che trovate anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo l'appuntamento con la diretta streaming video sul sito ufficiale della Rai (www.raiplay.it). Inoltre, ecco i contatti ufficiali sui social network: la pagina Facebook Tirreno Adriatico e l'account Twitter @TirrenAdriatico. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LA SESTA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO 2017 (dalle ore 13.00)

