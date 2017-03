Verona-Ascoli/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA VERONA-ASCOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 13 MARZO) - Verona-Ascoli, diretta dal signor Piccinini di Forlì, lunedì 13 marzo 2017 alle ore 20.30, sarà il posticipo che chiuderà la nona giornata del campionato di Lega Pro. L'Hellas si ripresenta in campo rinfrancato dalle ultime due vittorie che hanno riportato la squadra in quota dopo un momento molto difficile, culminato con la sconfitta nello scontro diretto col Frosinone e la discesa al terzo posto in classifica, con esclusione momentanea dalla promozione diretta. Come era preventivabile però il calendario degli scaligeri è andato migliorando dopo le sfide contro Benevento, Spal e gli stessi ciociari. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B (30^ GIORNATA)

Già nel turno infrasettimanale contro la Ternana la squadra di Pecchia ha approfittato dell'incrocio contro l'ultima della classe, andando a vincere con i gol del suoi bomber Pazzini. Poi è arrivata l'importantissima affermazione in casa del Brescia grazie all'acuto di Zaccagni, di grande valore perché ottenuta su un campo molto difficile e soprattutto perché l'Hellas non riusciva a vincere in trasferta da ben quattro mesi esatti, ovvero dalla sfida del 5 novembre scorso disputata in casa dello Spezia.

La classifica resta tesa sul filo del rasoio col Frosinone primo con un solo punto di vantaggio sul Verona e sulla Spal. Agli scaligeri servirà continuità a partire dal match contro l'Ascoli che viene da un momento estremamente complicato. Tre sconfitte consecutive contro Pisa, Spezia e Novara hanno allontanato nettamente i marchigiani dalla zona play off, e soprattutto riportato i bianconeri a tre sole lunghezze dalla zona play out, rimettendo in discussione l'obiettivo salvezza.

Allo stadio Bentegodi scenderanno in campo queste probabili formazioni: Hellas Verona con il brasiliano Nicolas tra i pali alle spalle di Antonio Caracciolo e Bianchetti, impegnati nella difesa a quattro come centrali con Ferrari a destra e il francese Souprayen a sinistra, esterni laterali. I tre di centrocampo saranno Romulo, Zaccagni e l'argentino Bruno Zuculini, mentre il brasiliano Bessa affiancherà l'altro francese Mohamed Fares e Pazzini nel tridente offensivo.

Risponderà l'Ascoli con Lanni estremo difensore alle spalle di Mengoni e del francese Gigliotti, difensori centrali vista l'assenza del polacco Augustyn, squalificato dopo l'espulsione subita contro il Novara. Il romeno Mogos sarà impegnato in posizione di terzino destro e Tommaso Bianchi in posizione di terzino sinistro, mentre Felicioli e Carpani saranno arretrati come vertici di centrocampo. Cassata, Orsolini e Bentivegna giocheranno come incursori offensivi alle spalle di Cacia, confermato nel ruolo di unica punta.

Per Fabio Pecchia 4-3-3 confermato con la squadra che oltre a ritrovare il gol ha anche registrato la difesa in maniera più che efficace. Due partite senza subire gol sono molto importanti come segnale per un Verona che negli ultimi mesi aveva perso la grande solidità di inizio campionato, che aveva fatto pensare ad una squadra capace di dominare il campionato dopo la retrocessione dalla massima serie della scorsa stagione.

4-2-3-1 per l'Ascoli di Aglietti che dopo la sosta sembrava aver preso un ritmo eccellente, tanto da far sperare in un salto verso la zona play off. Le ultime tre sconfitte hanno invece confermato come per i bianconeri l'obiettivo primario sia guardarsi alle spalle, e la trasferta di Verona, se portasse un nuovo ko, potrebbe essere il preludio ad un finale di stagione complicato per i marchigiani. Un Verona in netta ripresa conquista dunque anche la fiducia delle agenzie di scommesse, che quotano 1.44 con William Hill l'eventuale affermazione interna, mentre Bwin propone a 4.33 la quota del pareggio e Bet365 moltiplica invece per 9.00 quanto investito sull'eventuale successo esterno dei bianconeri.

La diretta tv di Verona-Ascoli, lunedì 13 marzo 2017 alle ore 20.30, sarà visibile in esclusiva per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che si collegheranno sui canali 201 e 252, rispettivamente Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 2 HD. Tutti gli abbonati Sky potranno seguire anche la diretta streaming via internet dell'incontro, collegandosi sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B (30^ GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.