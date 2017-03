Video/ Chievo-Empoli (4-0): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 28^giornata)

VIDEO CHIEVO-EMPOLI (RISULTATO FINALE 4-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 28^ GIORNATA) - Si è conclusa con il risultato di 4-0 il match tra Chievo e Empoli, giocato al Bentegodi nella 28^ giornata del campionato di serie A: vittoria straordinaria quella dei padroni di casa che ha loro permesso di volare a 38 punti e alla 11^ posizione in classifica, dove invece i toscani rimangono a quota 22 punti e alla 17^ posizione. Al Bemtegodi il match appare almeno nelle sue battute iniziali quasi equilibrato ma già all’11 minuto Skorupski è messo subito alla prova da Pellissier che da limite costringe il portiere dell’Empoli a fare il primo miracolo. Il Chievo continua quindi ha pressare forte e solo pochi minuti e più precisamente al 22’ c’è la prima rete del match chiaramente a favore dei gialloblu, che sono andati in vantaggio con Inglese che trova l’angolino basso a sinistra. L’Empoli di Martusciello prova e reagire e mette in capo tutte le buone qualità che possiede: scambi corti e ben organizzati, ma purtroppo attacco azzurro non è troppo preciso in aerea clivense. Ne approfitta quindi di nuovo il Chievo e soprattutto Pellissier, che sfruttando un assist di Birsa segna la rete del2-0 a 5 minuti dal duplice fischio finale. La ripresa vede l’Empoli ben decisa a non farsi più sorprendere dall’attacco del Chievo, nutrendo la speranza di poter ancora riaprire l’incontro: l’obbiettivo però non riesce e al 75’ è Roberto Inglese (su passaggio di birsa) a beffare ancora una volta Skorupski, ora nell’angolino basso a destra. Solo al 81’ si segnala il primo serio attacco dell’Empoli: Dimarco tenta la fortuna con un tiro a distanza ma purtroppo il pallone sbatte contro la traversa senza successo. All’89 ‘ il gol sigillo del trionfo clivese: a degnarlo è Bostjan Cesar,che si fa trovare al posto giusto in area e finalizza in rete il passaggio. Dando un occhio alle statistiche notiamo come l’Empoli, risultato a parte sia sceso in campo con la giusta motivazione preparazione, benchè sia mancata la precisione in attacco: sono degli azzurri il maggior possesso palla (51% contro il 49%) e calci d’angolo a favore, ma nei tiri, il Cheivo ha segnato il maggior numero in generale (13 contro 12), in porta (9-4) oltre che un maggior numero di punizioni (19 contro 18).

