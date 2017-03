Video/ Fiorentina-Cagliari (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 28^giornata)

VIDEO FIORENTINA-CAGLIARI (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 28^ GIORNATA) - Andiamo a leggere le statistiche della sfida giocata al Franchi tra Fiorentina e Cagliari (1-0), valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. I toscani sconfiggono i rossoblu grazie ad un bel colpo di testa di Kalinic in pieno recupero. Il dato del possesso palla, premia ampiamente i padroni di casa col 69%, solo 31% per la truppa isolana. Per quanto riguarda i tiri in porta sono 12 per la Fiorentina e 5 per il Cagliari. Dal punto di vista del fraseggio, i viola hanno completato 535 passaggi mentre la formazione ospite 189. La precisione di esecuzione strizza l'occhio ai gigliati con l'88%, dato superiore a quello ottenuto dal Cagliari che si attesta al 67%. Per quanto riguarda i falli, ne sono stati commessi 16, con 3 cartellini gialli estratti dal direttore di gara Gavillucci. E' stata quindi una partita molto corretta dal punto di vista disciplinare, nonostante le due squadre non si siano mai tirate indietro nei contrasti. Buon afflusso di pubblico allo stadio, in coincidenza con la festa dei novant'anni del club.

LE DICHIARAZIONI - Spazio ora ai commenti rilasciati nel post partita di Fiorentina Cagliari, con le dichiarazioni di mister Paulo Sousa: "Tutte e due le squadre hanno meritato di vincere la partita. Siamo riusciti a creare anche quando si abbassavano in blocco. La seconda parte è stata molto più equilibrata, e siamo stati premiati grazie al bellissimo gol di Kalinic. Questa è la situazione che abbiamo, ma cerchiamo di cambiarla. I ragazzi scendono in campo con tutta la volontà di onorare la maglia in tutte queste difficoltà, e questo mi rende orgoglioso".

Tanta amarezza, invece, nelle parole del tecnico del Cagliari Massimo Rastelli: “Dispiace tantissimo perché non avremmo rubato nulla, abbiamo avuto delle ottime occasioni. Su un cambio di fronte la Fiorentina ha trovato il gol allo scadere, meritavamo come minimo di portare a casa un punto”. (Jacopo D'Antuono)

