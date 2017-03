Video/ Napoli-Crotone (3-0): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 28^giornata)

VIDEO NAPOLI-CROTONE (RISULTATO FINALE 3-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 28^ GIORNATA) - C'è ben poco da discutere sul 3 a 0 con il quale il Napoli ha regolato il Crotone: oggi la formazione di Sarri si è rivelata fin troppo forte per quella di Nicola che ha fatto il possibile per limitare i danni e in un paio di occasioni ha anche sfiorato il gol con i suoi centravanti, Trotta e Falcinelli, ma Reina è stato bravo a difendere la sua porta nell'unica volta in cui è stato chiamato al dovere, e soprattutto i padroni di casa hanno fatto la partita dal primo all'ultimo minuto con addirittura l'82% di possesso palla, un dato imbarazzante che conferma per l'ennesima volta come il Crotone abbia allestito una rosa non adeguata per la Serie A (a differenza di Carpi e Frosinone, le matricole dello scorso anno che rimasero in ballo fino alle ultime giornate). Insigne e compagni hanno inquadrato la porta di Cordaz per 11 volte, il portiere del Crotone è stato per distacco il migliore dei suoi e ha impedito al Napoli di vincere con uno scarto ancora più ampio. I padroni di casa hanno letteralmente preso la residenza nella trequarti avversaria battendo 10 calci d'angolo (contro i 2 degli ospiti), i 38 palloni persi dagli uomini di Sarri sono la conseguenza del velocissimo fraseggio attuato dal Napoli nel tentativo di scardinare la difesa a oltranza degli avversari che per larghi tratti si sono rintanati con tutti gli undici effettivi dietro la linea del pallone. Hysaj e Strinic hanno provato a sfruttare i centimetri di Pavoletti con 22 cross, ma l'ex-attaccante del Genoa nemmeno oggi è riuscito a segnare il suo primo gol con la nuova maglia.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il portiere del Napoli, Pepe Reina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Questa partita era fondamentale per tornare a vincere e ritrovare fiducia in noi stessi dopo l'uscita dalla Champions League, ora possiamo concentrarci sulla corsa per il secondo posto, siamo stati bravi a concedere poco agli avversari e a creare parecchie occasioni da gol. L'Atalanta non la considererei completamente fuori dai giochi nonostante l'1-7 contro l'Inter, ci attende un calendario davvero molto impegnativo e non possiamo più permetterci uscite a vuoto".

Le parole del tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport: "La squadra ha fatto una buona partita perché avevamo speso tantissimo a livello di energie mentali e trovarsi alla quarta gara in dieci giorni contro una squadra di bassa classifica che non aveva più nulla da perdere poteva nascondere molte insidie, invece i miei giocatori hanno giocato seriamente avendo ottimi momenti di palleggio, forse hanno impiegato un po' troppo tempo a chiuderla visto il predominio ma non mi posso lamentare".

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Crotone, Davide Nicola, è molto critico nei confronti del direttore di gara: "Questa settimana siamo rimasti in mezzo a diverse dispute che riguardavano le squadre di alta classifica, tuttavia il Napoli ha sbloccato la gara solamente su rigore, l'espulsione di Rog era sacrosanta, magari avremmo perso comunque con l'uomo in più però a quel punto era difficile rimontare lo 0-2, e anche sul secondo rigore contro di noi c'era il fuorigioco di Hamsik. L'unico nostro errore lo abbiamo commesso sul terzo gol, la prima occasione della gara ce l'abbiamo avuta noi con Trotta e siamo andati nuovamente vicini al bersaglio grosso con Falcinelli. Secondo me il risultato non solo non è corretto ma è stato anche viziato, noi abbiamo fatto la nostra partita". (Stefano Belli)

