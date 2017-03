Video/ Sassuolo-Bologna (0-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 28^giornata)

VIDEO SASSUOLO-BOLOGNA (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 28^ GIORNATA) - Sassuolo-Bologna è terminato con il risultato di 1-0 in favore della formazione ospite. Il gol decisivo porta la firma di Mattia Destro, freddo a capitalizzare al meglio un assist di Dzemaili al 57'. Andiamo subito a dare un'occhiata ai numeri più importanti del match, iniziando dai tiri totali: il Sassuolo ne ha totalizzati 13 ma soltanto 2 sono finiti nello specchio della porta. Il Bologna, dall'altra parte, è fermo a quota 11 con un solo tentativo verso Consigli: il gol di Destro. I padroni di casa hanno inoltre collezionato il 58,5% di possesso palla contro il 41,5% ospite. Nonostante queste statistiche, c'è da dire che il Bologna abbia meritato la vittoria. Gli uomini di Donadoni sono venuti fuori nella ripresa e hanno saputo concretizzare le chance avute. Andiamo però con ordine e partiamo dall'inizio. Nel primo tempo le due squadre passano almeno 30' a studiarsi, senza creare palle gol. Ad eccezione dei tentativi Aquilani e Acerbi, arriviamo al 38', quando il Bologna sfiora il vantaggio. Di Francesco mette in movimento Verdi, che dalla sinistra è bravo a far partire un rasoterra a centro area per Destro: l'attaccante viene però anticipato da Gazzola. Al 45' Berardi serve Politano che da buona posizione potrebbe caricare il mancino: tentativo vanificato da un'esecuzione da dimenticare. Nella ripresa il Sassuolo parte molto bene con Politano che penetra in area dopo un errore della difesa felsinea ma spara addosso a Mirante un tiro debolissimo. Poco dopo Duncan penetra sulla sinistra e lascia partire un diagonale che termina sul fondo di pochissimo, senza che Berardi riesca a intervenire sul pallone. Il Bologna colpisce al 57': Aquilani sbaglia il cambio gioco, Di Francesco recupera e serve Dzemaili. Il centrocampista rossoblù, in area avversaria, appoggia per Destro che a porta vuota insacca l'1-0. I padroni di casa accusano il colpo e rischiano di capitolare sul tentativo di Verdi, terminato fuori di non molto. Nel finale, l'ultima grande chance, capita sui piedi di Acerbi: il difensore centrale calcia a colpo sicuro ma Mirante è bravissimo a respingere in corner. Al termine di 4' di recupero il Bologna può esultare per i 3 punti ottenuti.

LE DICHIARAZIONI - Al termine di Sassuolo-Bologna ecco quanto dichiarato ai microfoni di Sky Sport dal tecnico dei rossoblù, Roberto Donadoni: "I ragazzi si sono meritati questa vittoria, sono felice per loro. Non eravamo polli prima, non siamo fenomeni ora, conosciamo il nostro valore ed ora dobbiamo riavvicinare i nostri tifosi che sono gente meravigliosa”.

Queste invece le considerazioni dell'autore del gol vittoria, Mattia Destro: "Il gol per un attaccante è importantissimo. Io sono sempre cattivo come atteggiamento, penso che abbiamo lavorato bene in settimana. La rabbia? C’è perchè nei momenti di digiuno un attaccante soffre”. (Federico Giuliani)

© Riproduzione Riservata.