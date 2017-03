CLOSING MILAN/ La terza caparra da 100 milioni arriva entro le prossime 48 ore (oggi, 14 marzo 2017)

CLOSING MILAN, TERZA CAPARRA IN ARRIVO: PRONTO IL NUOVO CONTRATTO PER LA CESSIONE DEFINITIVA (OGGI, 14 MARZO 2017) - Closing Milan, forse questa volta ci siamo davvero. La telenovela che dovrebbe sancire la cessione del 99,93% di quote societarie Fininvest al gruppo Sino-Europe Sports si arricchisce di un nuovo, decisivo, tassello. Nei giorni scorsi le due parti hanno lavorato sodo per portare avanti la trattativa e arrivare a un'ulteriore proroga. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, sarebbe stato trovato l'accordo sul nuovo contratto di vendita del Milan ai cinesi. La terza caparra, pari a 100 milioni di euro, arriverà entro le prossime 48 ore: tra domani e giovedì. Una volta che i soldi entreranno nelle casse di Fininvest, sarà tutto pronto per la firma dell'accordo contenente la data del definitivo closing.

Dalle prime indiscrezioni, è emerso che il passaggio di proprietà di Fininvest a SES possa avvenire prima di Pasqua, presumibilmente nei primi 15 giorni di aprile. La prima data calda è il 7, seguita dal 14. Una volta versata la terza caparra, qualora i cinesi non dovesseeo riuscire a trovare i rimanenti 320 milioni per completare l'operazione (100 per la gestione del club, 220 per completare l'acquisto della società milanista), il broker Yonghong Li perderà tutti i 300 milioni fin qui versati. Dunque, per ricapitolare il tutto, le parti avrebbero trovato l'accordo per la stesura del nuovo contratto di vendita. Non appena SES invierà la terza caparra a Fininvest (entro le prossime 48 ore), arriveranno le firme sui documenti che porteranno al closing finale in un periodo compreso tra il 7 e il 14 aprile. (Giuliani Federico)

