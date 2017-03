Diretta/ Italia Russia: info streaming video su Raisport.tv, risultato live (World League 2017, oggi)

DIRETTA ITALIA RUSSIA, INFO STREAMING VIDEO SU RAISPORT.TV, RISULTATO LIVE (QUALIFICAZIONE WORLD LEAGUE 2017, OGGI) – Italia-Russia, diretta dagli arbitri Peris e Dervieux è la partita di pallanuoto maschile in programma oggi a Palermo alle ore 20.15 valida per la quinta giornata delle Qualificazioni alla World League 2017. Il Settebello di Sandro Campagna torna in piscina e più precisamente in terra siciliana per riconfermare il proprio ruolo di leader nel girone C di questa intensa fase preliminare a quella che sarà la prossima competizione mondiale attesa delle Superfinal in programma il 20 e 25 giugno, subito dopo la conclusione della fase intercontinentale. La formula per questa edizione della World League della pallanuoto maschile prevede la qualificazioni diretta per il tabellone finale delle vincitrici dei tre gironi eliminatori in Europa assieme alle prime 4 squadre del torno continuale, in agguanta alla nazione ospitante della Final Eight che sarà la Russia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA RUSSA (da raiplay.it)

La formula quindi ha già consegnato nelle mani della Russia nostra avversaria oggi in vasca a Palermo la partecipazione al tabellone finale, ma gli azzurri non hanno troppo da lamentarsi visto che conducendo da leader la classifica del gruppo C la qualificazione non dovrebbe essere un’impresa troppo difficile, specialmente alla penultima giornata dei questa fase a gruppi. Curiosamente gli azzurri si trovano in un girone formato da tre team in totale, ovvero Russia e Georgia a completamento, altro fattore che gioca molto a favore degli azzurri: se diamo un occhio alla classifica infatti vediamo che l’Italia è prima con 6 punti, la Russia seconda (ma è già qualificata) con sei mentre i georgiani sono ultimi con 0 punti avendo perso tutti e tre gli incontri disputati. Facendo qualche calcolo quindi se anche il Settebello oggi dovesse uscire sconfitto, neanche un eventuale débâcle contro i georgiani nell’ultima giornata dovrebbe mettere in dubbio il passaggio del turno.

Oltre allo scontro tra Italia e Russia in programma questa sera il Settebello ritornerà in vasca per incontrare nell’ultima giornata la Georgia il prossimo 11 aprile, dove si definirà anche la classifica finale di questo insolito girone di qualificazione per la World League in vista del tabellone finale del prossimo giugno. Ricordiamo infine che il match tra Italia e Russia sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato a tale evento spazio sul palinsesto del proprio canale tematico Raisport + disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà inoltre disponibile anche la diretta streaming video del match di pallanuoto maschile tramite il servizio raiplay.it. Consigliamo inoltre di collegarsi sul portale ufficiale della federnuoto, all’indirizzo www.federnuoto.it per poter accedere al risultato aggiornato in tempo reale.

