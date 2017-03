Diretta/ Juventus Porto: info streaming video e tv, risultato live

DIRETTA JUVENTUS-PORTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI, CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Juventus-Porto, diretta dal romeno Ovidiu Hategan e in programma martedì 14 marzo alle ore 20.45, sarà il match di ritorno della sfida degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, che all'andata i bianconeri hanno vinto con un secco due a zero grazie alle reti di Pjaca e Dani Alves. Successo importantissimo per i ragazzi di Max Allegri che di fatto hanno ipotecato l'ingresso tra le prime otto d'Europa, anche se il match di ritorno andrà comunque affrontato con la giusta determinazione.

Senza dimenticare che in questa edizione della Champions League il Porto è reduce da un'impresa in Italia, avendo rifilato allo stadio Olimpico un clamoroso tre a zero alla Roma, eliminandola dal preliminare contro ogni possibile pronostico (soprattutto dopo la partita di andata, che aveva presentato una formazione lusitana in difficoltà). CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI JUVENTUS-PORTO LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

Il fronte europeo resta importantissimo per una Juventus che sembra avere tutto per ripetere la stagione di due anni fa, con lo scudetto ormai vicino con otto punti di vantaggio sulla Roma seconda in campionato, la finale di Coppa Italia vicinissima e come detto i quarti di Champions ipotecati, dopo che l'obiettivo l'anno scorso era sfuggito a causa dell'eliminazione per mano del Bayern Monaco.

Per il Porto invece la lotta per il titolo in patria è più che mai viva nel testa a testa col Benfica, anche se gli ultimi successi hanno garantito ai lusitani una posizione importante nella rincorsa allo scudetto. La squadra allenata da Nuno Espirito Santo ha dimostrato di avere sette vite nel corso di questa campagna europea, conquistando la qualificazione nella fase a gironi battendo all'ultimo minuto i danesi del Copenaghen nello scontro diretto decisivo, per poi mettere il timbro sul secondo posto nel raggruppamento grazie al pirotecnico cinque a zero rifilato ai campioni d'Inghilterra del Leicester. Le assenze in difesa per la Juve potrebbero essere il punto debole da attaccare per i portoghesi per tentare l'impresa.

La Juventus è reduce da una striscia di partite sofferta ma sicuramente positiva. Dopo essere andata sotto contro il Napoli nella semifinale d'andata di Coppa Italia, la formazione bianconera ha realizzato tre gol ipotecando l'accesso alla fase conclusiva della competizione. A Udine dopo un anno la squadra di Allegri ha pareggiato in campionato, rimontando con Bonucci la rete dei friulani messa a segno da Zapata. Una frenata che non ha comunque compromesso la corsa al titolo, ripresa con il due a uno al Milan che ha scatenato tantissime polemiche per il rigore decisivo, trasformato da Dybala, al novantasettesimo minuto.

Ha vacillato il recordo di successi della Juve, che in casa ha centrato così invece la trentesima vittoria consecutiva. Dopo la sconfitta nel match d'andata di Champions, il Porto ha invece realizzato un tris di vittorie in campionato, piegando il Boavista di misura nel derby di Oporto, e poi travolgendo sette a zero in goleada il Nacional e poi l'Arouca, quattro a zero, nel match giocato venerdì scorso.

L'ultima sfida disputata in Europa tra Juventus e Porto risale alla Champions League 2001/02, in cui i bianconeri si imposero in casa con il punteggio di tre a uno. Per i torinesi la tradizione con il club di Oporto è particolarmente positiva, tanto che in una finalissima giocata contro il Porto, nel 1984, i bianconeri hanno ottenuto uno dei trofei europei in bacheca nella loro storia. Si trattò della finale di Coppa delle Coppe, disputata a Basilea il 16 maggio del 1984 e vinta dalla Juventus grazie alle reti messe a segno da Vignola e da Boniek.

La qualificazione, come detto, sembra essere stata sostanzialmente già decisa nel match d'andata. Nonostante questo per la Juventus i bookmaker concedono quote da favorita anche per la sfida di ritorno, con William Hill che propone 1.67 la quota relativa al successo casalingo, mentre Bet365 alza fino a 6.50 la quota relativa alla vittoria portoghese (che solo con almeno tre reti messe a segno e con due gol di scarto regalerebbe l'accesso ai quarti di finale), e Bwin propone invece a 3.90 la quota del pareggio.

Per Juventus-Porto, martedì 14 marzo alle ore 20.45, niente diretta tv in chiaro ma solo per gli abbonati Mediaset Premium (la pay tv ha l'esclusiva sulle partite di Champions League), che potranno collegarsi sul canale Premium Sport HD, oppure seguire la diretta streaming video sul sito play.mediasetpremium.it, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Premium Play.

