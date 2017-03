GIOCATORE PICCHIATO PER AVER DIFESO UN COMPAGNO/ Video, botte da orbi per colpa di insulti razzisti

PICCHIATO PER DIFENDERE UN COMPAGNO, VIDEO: DIFENDE IL COMPAGNO VITTIMA DI INSULTI RAZZISTI E VIENE AGGREDITO - Gianluca Cigna, capitano del Villaretto, è stato aggredito per aver difeso un suo compagno vittima di insulti razzisti. Nel mirino dell'accusa sono finiti alcuni giocatori della Mappanese che aveva affrontato proprio il Villaretto. Parole importanti poi sono arrivate direttamente dal profilo Facebook della Mappanese che scrive così: "Sembra che la squadra abbia fatto un agguato a un calciatore del Villaretto ma non è accaduto questo. Siamo stati attaccati da alcuni calciatori della squadra avversaria perchè dicevano che avevamo offeso un giocatore di colore. Questi in realtà ha menato come un fabbro ed è stato espulso per una gomitata in faccia a un nostro calciatore". Staremo a vedere quali saranno le decisioni delle forze dell'ordine, pronte a valutare la situazione e a capire quello che potrebbe accadere a chi è finito nel mirino.

PICCHIATO PER DIFENDERE UN COMPAGNO, VIDEO: DIFENDE IL COMPAGNO VITTIMA DI INSULTI RAZZISTI E VIENE AGGREDITO - E' successo tutto in Piemonte ed è stato qualcosa davvero di assurdo ai giorni nostri. Il capitano di una squadra di terza categoria di Torino è finito in ospedale dopo una rissa scoppiata in un parcheggio. Il ragazzo, Gianluca Cigna, stava difendendo un suo compagno di squadra vittima di pesanti insulti razzisti. Il tutto è avvenuto proprio fuori dal campo di allenamento della squadra e cioè il Villaretto. Una situazione che non è concepibile e di cui dovrebbero arrivare le conseguenze per i colpevoli. La polizia ha interrotto questa incredibile situazione con un intervento importante sul luogo. Ora il ragazzo di ventotto anni è all'ospedale San Giovanni Bosco per curare le ferite arrivate da calci e pugni di chi non aveva il cervello per spiegarsi a parole ma solo voglia di creare problemi. Il capitano del Villaretto ha riportato una frattura nella parte orbitale superiore ed è stato operato d'urgenza per rimuovere una scheggia che poteva andare a creare problemi ad un occhio. Non è finita perchè dovrà essere operato ancora una volta al viso. CLICCA QUI PER IL VIDEO

© Riproduzione Riservata.