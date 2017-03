INFORTUNIO BENATIA / Risentimento muscolare per il difensore marocchino che esce all'ora di gioco

INFORTUNIO BENATIA, RISENTIMENTO MUSCOLARE PER IL DIFENSORE MAROCCHINO COSTRETTO A USCIRE ALL'ORA DI GIOCO. ALLEGRI RITROVA BARZAGLI - L'infortunio di Medhi Benatia contro il Porto rilancia per la Juventus Andrea Barzagli. Il difensore centrale ex Wolfsburg e Palermo era reduce dal difficile primo tempo con il Milan nel quale si era perso Deulofeu da terzino ed era stato quindi costretto al cambio con il più adatto alla corsia Stephan Lichtsteiner. Barzagli è entrato a freddo al posto di Benatia per l'infortunio improvviso del centrale marocchino e nonostante questo è riuscito a giocare ad altissimo livello. Barzagli è un centrale di spessore fisico importante e sicuramente riuscirà a giocare con continuità al centro del reparto alternandosi con Chiellini e Rugani nell'attesa che possa tornare proprio Benatia. Almeno da questo punto di vista Massimiliano Allegri non può preoccuparsi, perchè in difesa ha come visto tantissimi ricambi e tutti dello stesso livello tecnico e fisico. Staremo a vedere quando arriveranno gli esami strumentali per il calciatore.

