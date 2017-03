INFORTUNIO BRUNO PERES/ Risentimento al flessore: salta il Lione?

INFORTUNIO BRUNO PERES: RISENTIMENTO MUSCOLARE PER IL DIFENSORE BRASILIANO, SALTA IL LIONE? (OGGI 14 MARZO 2017) - Brutte notizie per Luciano Spalletti in vista della partita di ritorno contro il Lione, valida per gli ottavi di finale di Europa League. A Trigoria, nell'allenamento odierno, si è fermato Bruno Peres: il brasiliano ha accusato un risentimento al flessore della coscia sinistra, ed oggi le sue condizioni verranno valutate attraverso degli esami strumentali a cui Bruno Peres dovrà sottoporsi. Sarà molto difficile che il brasiliano possa recuperare in vista della gara di giovedì sera, quando la Roma dovrà affontare all'Olimpico il Lione. Il problema di Bruno Peres risale alla partita di domenica sera contro il Palermo, visto che è uscito malconcio dopo il suo gol proprio contro i rosanero. Luciano Spalletti spera di poterlo recuperare in questi due giorni ma sarà molto difficile vederlo in campo in Europa League, probabile però che possa recuperare in vista della prossima gara di campionato nel weekend.

INFORTUNIO BRUNO PERES: RISENTIMENTO MUSCOLARE PER IL DIFENSORE BRASILIANO, SALTA IL LIONE? (OGGI 14 MARZO 2017) - Il terzino della Roma, Bruno Peres, ha risposto ad alcune domande che i tifosi del club giallorosso gli hanno posto su Twitter attraverso l'hastag #askPeres. L'esterno brasiliano ha svelato di sentire molto la mancanza del suo paese d'origine, soprattutto per quanto riguarda la cucina visto che in Brasile si mangia benissimo. "Il mio compagno di squadra più pazzo? Bella domanda, ce ne sono tanti e mi metto anche io in questo elenco" la risposta di Bruno Peres ad un tifoso. Il brasiliano svela di trovarsi benissimo con El Shaarawy e Paredes visto che sono persone fantastiche e 'siamo sempre insieme, sono bravi ragazzi e persone spettacolari". La sua squadra preferita, oltre alla Roma, è il Santos la squadra in cui giocava quando era in Brasile. "Con Rudiger scherziamo sempre, gli piace ballare la nostra esultanza è nata così, come un saluto. Il luogo che più mi piace nella Capitale è il Colosseo, il cuore di Roma" conclude Bruno Peres.

