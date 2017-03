INSEGUE L'ARBITRO CON UNA MAZZA/ Video un uomo incappucciato invade il campo e si lancia sul direttore di gara

INSEGUE L'ARBITRO CON UNA MAZZA, VIDEO: EPISODIO SHOCK IN CROAZIA. QUANDO IL CALCIO NON È PIÙ SPORT - Quando il calcio non è più sport. Questo non è il titolo di un film, ma sicuramente una frase che si addice alla perfezione a quanto accaduto in Croazia dove durante la gara tra Hajduk Spalato e Rijeka un folle è sceso in campo incappucciato e ha provato a inseguire l'arbitro con in mano una mazza. Una scena che purtroppo ha fatto il giro del web e non si sarebbe mai dovuta vedere. Nonostante questo purtroppo sono diverse le situazioni del genere che si sono verificate nel mondo dello sport che hanno portato a lanciare un'allarme del genere. Torniamo all'estate scorsa quando un tifoso dell'Ostersund in Svezia è entrato in campo nella sfida contro il Jonkoping e ha aggredito con un gancio in pieno volto al portiere della propria squadra, clicca qui per il video. Bisogna tornare più indietro nel tempo quando due anni fa in Honduras un calciatore con un colpo di arti marziali stende un ultra che aveva aggredito un suo compagno, clicca qui per il video. Tutte storie che col calcio c'entrano davvero poco.

INSEGUE L'ARBITRO CON UNA MAZZA, VIDEO: EPISODIO SHOCK IN CROAZIA - Neanche fosse un film dei più cruenti quello che si è visto in Croazia lascia davvero senza parole. Una situazione che non avremmo mai voluto vedere né raccontare, ma che per diritto di cronaca deve essere spiegata nei minimi dettagli. Nella gara tra l'Hajduk Spalato e il Rijeka, due delle squadre più note della Croazia, un ultrà è sceso in campo incappucciato e con una mazza in mano. Ha iniziato così a inseguire l'arbitro cercando di aggredirlo. Una situazione che non si dovrebbe vedere in nessuno contesto e di certo non in un campo di calcio. Sensazioni che non dovrebbero essere nemmeno provate quando il calcio non è più uno sport ma si permea di altre situazioni che c'entrano veramente poco. Come racconta La Gazzetta dello Sport nella sua versione online pare che già in passato fosse accaduto sempre in Croazia un fatto molto simile con i tifosi dell'Hajduk Spalato protagonisti che con delle mazze volevano picchiare giocatori e allenatori della loro squadra. CLICCA QUI PER IL VIDEO

