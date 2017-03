Indian Wells 2017/ Diretta Djokovic-Del Potro streaming video Supertennis.tv (oggi, 14 marzo)

DIRETTA INDIAN WELLS 2017: DJOKOVIC-DEL POTRO INFO STREAMING VIDEO E TV (TENNIS, OGGI) - Diretta Djokovic-Del Potro: non c’è dubbio alcuno che il match più interessante nella giornata odierna a Indian Wells 2017 (inizio dei match alle ore 19 italiane) sia quello che mette di fronte Novak Djokovic, campione nelle ultime tre edizioni nel torneo Master 1000 della California, e Juan Martin Del Potro che nel 2013 ha raggiunto la finale qui e che è rientrato dopo aver saltato Australian Open e Coppa Davis.

L’argentino è testa di serie in un Master 1000 dopo tre anni e mezzo, ultima volta a Parigi-Bercy nel 2013; il serbo cerca riscatto dopo gli ultimi risultati altalenanti, tra cui una clamorosa eliminazione al secondo turno dello Slam di Melbourne e la perdita della vetta del ranking ATP. Nole nell’ultimo periodo si è dedicato maggiormente alla famiglia e ha già affermato come quest’anno il tennis non sia la sua grande priorità; proverà ad approfittarne un Del Potro che, reduce da un 2016 splendido, lo aveva sorpreso al primo turno delle Olimpiadi. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO FEMMINILE DI INDIAN WELLS 2017

Nella parte bassa del tabellone maschile però ci sono altri incontri strepitosi che vale la pena seguire: c’è Roger Federer che va a caccia del secondo grande titolo stagionale e sfida l’americano Steve Johnson, c’è Rafa Nadal che questo torneo lo ha vinto tre volte e affronta un insidioso derby contro Fernando Verdasco, ci sono Kei Nishikori (contro Gilles Muller) e Grigor Dimitrov (potenzialmente splendida la sfida a Jack Sock) e poi c’è il match da non perdere tra il classe ’95 Nick Kyrgios e il classe ’97 Alex Zverev, due che potranno dominare il circuito anche a breve termine (il tedesco sarà grande protagonista a Milano il prossimo autunno, nel primo Master dedicato ai giovani).

Nel tabellone femminile siamo già agli ottavi: la sfida sicuramente più interessante è quella tra Garbine Muguruza, ancora alla ricerca del suo miglior tennis, ed Elina Svitolina che in questo 2017 ha già vinto due titoli ed è entrata per la prima volta in Top Ten. La Muguruza ha interrotto il sogno della diciottenne Kayla Day rimontandola e vincendo in tre set; ha invece giocato una maratona da oltre tre ore e mezza Timea Bacsinszky, che si è liberata di Kiki Bertens ma ora finisce tra le fauci di Karolina Pliskova, forse la vera grande favorita per la vittoria del titolo.

Completano il programma il match tra Dominika Cibulkova, testa di serie numero 5, e Anastasia Pavlyuchenkova e quello tra Caroline Garcia, che a sorpresa ha eliminato Johanna Konta (in tre set e in rimonta) e Svetlana Kuznetsova, ottava giocatrice del seeding che, sempre al terzo set, ha fatto fuori la nostra Roberta Vinci.

La diretta tv del torneo maschile di Indian Wells 2017 è su Sky Sport 3, con possibilità - per tutti gli abbonati - di seguire i match in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile è invece su SuperTennis, la web-tv locale che trovate al numero 64 del vostro telecomando e che potrete seguire anche in diretta streaming video sul sito www.supertennis.tv. Non dimenticate inoltre di visitare le pagine ufficiali del torneo messe a disposizione sui social network: abbiamo facebook.com/bnpparibasopen e, su Twitter, @bnpparibasopen. (Claudio Franceschini)

