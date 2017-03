Juventus Porto/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Champions League 2017)

JUVENTUS-PORTO: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Juventus-Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, si gioca alle ore 20:45 di martedì 14 marzo: i bianconeri ripartono dal 2-0 centrato al Do Dragao e difendono dunque un vantaggio consistente per la qualificazione ai quarti, che sarebbe la seconda in tre anni e la terza nelle ultime cinque edizioni del torneo. Archiviate le polemiche post-Milan, Massimiliano Allegri chiede concentrazione massima alla squadra sapendo che anche un 2-0 esterno può essere ribaltato; l’esempio del Barcellona è lì da vedere, dunque la partita non andrà sottovalutata perchè il Porto ha qualità per fare il colpo. Ad arbitrare allo Juventus Stadium sarà il rumeno Ovidiu Hategan; aspettando il calcio d’inizio della partita, possiamo andare ad analizzare le scelte dei due allenatori studiando in maniera approfondita le probabili formazioni di Juventus-Porto. CLICCA QUI SOTTO PER LEGGERE LE PROBABILI FORMAZIONOI DI JUVENTUS PORTO

JUVENTUS-PORTO: PRONOSTICO E QUOTE - Per Juventus-Porto, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Juventus (segno 1) vale 1,63, il pareggio (segno X) è quotato 3,75, mentre la vittoria del Porto (segno 2) vi permetterà di vincere 5,75 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Buone notizie dall’infermeria: Barzagli sta bene e Mandzukic, fermato venerdì sera da una colica intestinale, può regolarmente tornare in campo. La Juventus torna dunque a schierare il suo attacco pesante, quello con Dybala alle spalle di Higuain e Mandzukic da finto esterno, con Cuadrado freccia sulla corsia destra e, in più, un Marchisio che sarà titolare come già dichiarato in conferenza stampa e al fianco del quale c'è dunque il dubbio tra Khedira (che fino a questo momento è la certezza di Champions League) e Pjanic che aumenterebbe la qualità nella zona nevralgica del campo. Allegri deciderà all’ultimo, e dovrà anche prendere una decisione circa la presenza di Barzagli, che si gioca il posto con Benatia e Rugani per affiancare Bonucci (Chiellini si è allenato con il gruppo ma potrebbe comunque finire in panchina). A sinistra giocherà sicuramente Alex Sandro; dall’altra parte Lichtsteiner sembra favorito su Dani Alves, ma anche in questo caso la scelta non è stata ancora definita e potrebbero comunque esserci sorprese.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO - Il Porto si presenta allo Stadium senza Alex Telles, espulso all’andata e dunque squalificato; a sinistra gioca Layun e questo potrebbe anche essere l’unico cambio rispetto alla formazione che Nuno Espirito Santo aveva scelto per la partita del Do Dragao. In difesa infatti conferma per Maxi Pereira come terzino destro, e per la coppia centrale Felipe-Marcano a protezione di Casillas; a centrocampo Danilo Pereira non dovrebbe avere in discussione la sua maglia, al suo fianco Ruben Neves si gioca il posto con Oliver Torres con il quale il modulo potrebbe diventare un 4-2-3-1, spostando cioè in mezzo al campo Hector Herrera (che ha recuperato dall’infortunio al piede subito all’andata) e mandando Torres a fare il trequartista alle spalle di André Silva, che naturalmente è l’attaccante e cerca riscatto dopo aver giocato solo mezz’ora all’andata (sacrificato dopo l’espulsione). Il fatto che il Porto si disponga così dipenderà però dalle condizioni di Jesus Corona: il messicano infatti non è al meglio, sembra poter essere arruolabile ma si deciderà all’ultimo. Senza di lui Francisco Soares e Diogo Jota si giocano una maglia nel reparto offensivo, mentre Herrera allargherebbe la sua posizione con Brahimi che in ogni caso sarà impiegato sulla corsia sinistra del campo, con facoltà di accentrarsi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-PORTO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 19 Bonucci, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 8 Marchisio; 7 Cuadrado, 21 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain

A disposizione: 25 Neto, 23 Dani Alves, 15 Barzagli, 3 Chiellini, 28 Rincon, 5 Pjanic, 20 Pjaca

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Sturaro

PORTO (4-2-3-1): 1 Casillas; 2 Maxi Pereira, 28 Felipe, 5 Marcano, 21 Layun; 16 H. Herrera, 22 Danilo Pereira; 17 Corona, 30 Oliver Torres, 8 Brahimi; 10 André Silva

A disposizione: 12 José Sà, 4 Boly, 20 André André, 6 Ruben Neves, 29 F. Soares, 19 Diogo Jota

Allenatore: Nuno Espirito Santo

Squalificati: Telles

Indisponibili: -



Arbitro: Ovidiu Hategan (Romania)





