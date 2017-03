Juventus si qualifica se.../ I risultati utili contro il Porto per i quarti (Champions League 2017, oggi)

JUVENTUS SI QUALIFICA SE… I RISULTATI UTILI PER I QUARTI (CHAMPIONS LEAGUE, OGGI 14 MARZO 2017) - La Juventus affronta il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: allo Stadium arriva il Porto, i bianconeri vogliono la qualificazione ai quarti e, dopo il risultato maturato all’andata (2-0 per i bianconeri) ci sono anche vicini pur se non dovranno sottovalutare l’impegno. Quali sono dunque i risultati che servono alla Juventus per proseguire la sua avventura europea? Innanzitutto va detto che, avendo vinto all’Estadio Do Dragao, la squadra di Massimiliano Allegri può naturalmente permettersi di pareggiare; un segno X, o addirittura una vittoria, manderebbe la Juventus ai quarti di Champions League a prescindere dal risultato, dal numero di gol segnati e subiti. Diverso il discorso che riguarda la sconfitta: i bianconeri infatti potrebbero anche perdere questa sera. Con qualunque tipo di punteggio, a patto che si mantengano sul gol di scarto: in questo caso le due reti di vantaggio realizzate a Porto farebbero la differenza a favore dei campioni d’Italia. Qualora invece i gol di scarto dovessero essere due, le opzioni sarebbero due: un 2-0 per il Porto sarebbe risultato che ricalca quello dell’andata, e dunque si andrebbe ai tempi supplementari. La seconda opzione è invece negativa per i bianconeri: infatti dal 3-1 in avanti (4-2 o 5-3 e così via) i portoghesi andrebbero ai quarti di Champions League per la regola dei gol in trasferta, che valgono doppio in caso di differenza reti uguali. Dunque il quadro ci dice che la Juventus parte in vantaggio sul Porto e ha più risultati a disposizione; tuttavia i campioni d’Italia non potranno vivere di rendita e dovranno anzi cercare di chiudere quanto prima il discorso, evitando in ogni modo di sbilanciarsi troppo perchè questa non è la partita nella quale sia necessario rischiare.

