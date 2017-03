Kickboxing/ Campioncino di 14 anni muore dopo un match: l’arbitro non fermò l’incontro

SCOTT MARSDEN: IL CAMPIONE DI KICKBOXING MUORE A 14 ANNI DURANTE UN INCONTRO A CAUSA DI UN COLLASSO (OGGI 14 MARZO 2017) - Scott Marsden era considerato un vero e proprio campione di kickboxing nonostante la giovane età di 14 anni, ma il destino non è stato molto clemente con lui. Il ragazzo, campione della categoria 50kg alle Finali Mondiali della Kickboxing Association nel 2015 è morto nella giornata di lunedì dopo essere collassato durante un incontro per conquistare il titolo inglese. Originario di Hillsborough, Sheffield, Marsden si era sentito male durante l'incontro ed era stato subito trasportato in ospedale ma non ha mai ripreso conoscenza. Due giorni di agonia, poi la morte del giovane che si è spento davanti ai suoi famigliari ed amici. L'arbitro dell'incontro è stato accusato per non aver bloccato il match quando ha visto Scott Marsden barcollare e collassare sotto i suoi occhi, ma la polizia dai primi accertamenti ha fatto sapere che non c'è stato un reato e che le cause del decesso sono naturali. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia di Scott, il Paese ha annunciato anche un minuto di silenzio in tutti i match di kickboxing prima dei prossimi eventi previsti in settimana.

