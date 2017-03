LITE CONTE & MOURINHO/ Video, si mettono le mani addosso durante Chelsea Manchester! Il precedente...

CONTE & MOURINHO, VIDEO: LITE TRA I DUE TECNICI CHE VENGONO QUASI ALLE MANI. IL PRECEDENTE - Ieri durante Chelsea-Manchester United sono venuti quasi alle mani i due allenatori Antonio Conte e Josè Mourinho. Una sceneggiata che ha fatto il giro del mondo e di sicuro non ha fatto fare bella figura a nessuno dei due. Immagini forti che possiamo trovare sul web, ma che hanno anche un precedente. Infatti durante la gara di campionato vinta in maniera rotonda dai Blues Antonio Conte aveva esultato con troppo entusiasmo secondo il portoghese Josè Mourinho. Certo i due in quell'occasione non si erano scaldati, ma il lusitano aveva fatto notare a fine partita al tecnico italiano che non ci si comportava in quella maniera quasi a voler umiliare l'avversario che usciva da una partita importante con una brutta sconfitta. Chissà se quanto accaduto ieri sera fosse anche figlio di qualche reminiscenza di quell'altro episodio e se tra i due la scintilla sia scattata anche perchè quella questione precisa non era stata chiusa? Staremo a vedere cosa diranno i due nei prossimi giorni.



CONTE & MOURINHO, VIDEO: LITE TRA I DUE TECNICI CHE VENGONO QUASI ALLE MANI - Alla fine ha avuto la meglio Antonio Conte su Jose Mourinho e verrebbe da dire un'altra volta, nonostante questo sicuramente entrambi non hanno fatto una bella figura. Dopo l'espulsione di Herrera del Manchester United infatti è nato un parapiglia tra i due noti tecnici che sono quasi venuti alle mani, sbraitando a bordo campo e avvicinandosi in maniera molto pericolosa. Per fortuna c'è stato l'intervento del quarto uomo che ha sistemato la situazione con tutto che è tornato alla normalità e i due che non sono stati nemmeno allontanati dalla panchina. Staremo a vedere se ci saranno delle ripercussioni, ma di certo quanto abbiamo visto durante la gara Chelsea-Manchester United, valida per la Fa Cup, non è stato un bello spettacolo. I due allenatori potevano francamente evitarsi un confronto così duro anche perchè alla fine dovrebbero essere sempre i tecnici a dare il buon esempio anche a chi segue la partita da casa. Il più agitato tra i due è sembrato Antonio Conte anche se non sappiamo se la sua reazione fosse avvenuta di fronte a qualche provocazione del portoghese. CLICCA QUI PER IL VIDEO

