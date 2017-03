Leicester Siviglia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live (Rete 4)

DIRETTA LEICESTER-SIVIGLIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (RETE 4, OGGI, CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Leicester-Siviglia, che sarà diretta dall'italiano Daniele Orsato e si gioca martedì 14 marzo alle ore 20.45, sarà una delle sfide del ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017. Missione possibile per i campioni d'Inghilterra che dopo l'esonero dell'artefice del miracolo sportivo della scorsa stagione, il mister Claudio Ranieri, si ritrovano a dover innanzitutto recuperare terreno in campionato.

La sconfitta all'andata per due a uno sul campo degli spagnoli lascia comunque aperta la porta a quella che sarebbe una storica qualificazione ai quarti di finale. Alla prima esperienza in assoluto nella massima competizione europea, in Champions le Volpi hanno saputo dare il massimo così come avveniva nella Premier League della scorsa stagione, al contrario di quello che avveniva contemporaneamente in campionato. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI LEICESTER-SIVIGLIA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

Conquistato il primo posto nella fase a gironi, Vardy e compagni si sono trovati di fronte gli andalusi di Sampaoli, a loro volta reduci da tre vittorie consecutive in Europa League, ma ora capaci di fare strada anche nella massima competizione europea sotto la guida del nuovo allenatore argentino, dopo l'addio di Unay Emery. La vittoria spagnola ha segnato l'esonero di Ranieri, e col nuovo tecnico Shakespeare in Premier League il Leicester ha ottenuto due vittorie vitali per la salvezza contro Liverpool e Hull City, portandosi a tre punti dalla zona retrocessione e con una partita ancora da recuperare.

La stagione del Siviglia è stata invece finora brillante sia in Europa sia in patria, anche se gli ultimi pareggi contro Deportivo Alaves e Leganes hanno costretto la squadra di Sampaoli a veder allontanarsi Barcellona e Real Madrid nelle prime due posizioni, con gli andalusi che fino a quindici giorni fa sembravano poter dirle la loro anche per la conquista della Liga spagnola.

Queste le probabili formazioni che si fronteggeranno al King Power Stadium: Leicester in campo con il danese Schmeichel in porta dietro i due centrali di difesa, il tedesco Huth e il giamaicano Morgan. Simpson sulla fascia destra e l'austriaco Fuchs sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali di difesa, mentre i vertici arretrati di centrocampo, al centro della mediana, saranno il nigeriano Ndidi e Drinkwater. L'algerino Mahrez, Albrighton e il giapponese Okazaki saranno schierati di supporto al terminale offensivo della squadra, Jamie Vardy.

Risponderà il Siviglia con una difesa a tre con il francese Rami, il suo connazionale Lenglet ed Escudero davanti all'estremo difensore Sergio Rico. Francesi anche due dei tre centrali di centrocampo, N'Zonzi e Nasri, affiancati da Vitolo mentre il brasiliano Mariano si muoverà come esterno di fascia destra e Sarabia come esterno di fascia sinistra. L'argentino Correa sarà confermato sul fronte offensivo in coppia con il montenegrino Jovetic.

Shakespeare ha ereditato una situazione difficile soprattutto in Premier League, dove la retrocessione del Leicester dopo aver conquistato nella stagione precedente il titolo avrebbe un effetto devastante anche a livello economico. 4-2-3-1 per il tecnico che tenterà l'impresa anche in Europa, con un Siviglia confermato con il 3-5-2 di Sampaoli molto dinamico, ma che nelle ultime due partite contro squadre non irresistibili nella Liga ha mostrato una squadra in calo, poco efficace soprattutto sul piano offensivo che finora era stato il fiore all'occhiello per gli spagnoli, che sanno che per mantenere l'esiguo vantaggio dell'andata dovranno dare il massimo.

Per le agenzie di scommesse il Leicester non è favorito per la rimonta in casa, anzi è sempre il Siviglia a partire un passo avanti anche nel match di ritorno, con vittoria esterna andalusa quotata 2.15 da Betclic, mentre Bwin fissa a 3.70 la quota relativa al pareggio e William Hill a 3.40 la quota relativa al successo interno degli inglesi, che potenzialmente potrebbero passare il turno anche vincendo uno a zero.

Leicester-Siviglia, martedì 14 marzo alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti gli appassionati sul digitale terrestre di Rete 4, oltre che per gli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Sport 2 HD. Sul sito www.mediaset.it/live-streaming diretta streaming video dell'incontro in chiaro per tutti, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go.

© Riproduzione Riservata.