Leicester Siviglia/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Champions League 2017)

LEICESTER-SIVIGLIA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Leicester-Siviglia si gioca martedì 14 marzo alle ore 20:45; ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra la formazione inglese e quella spagnola, all’andata il Siviglia si era imposto per 2-1 e questo è un risultato che lascia tutto aperto in vista della gara di questa sera. Al Leicester basta infatti un 1-0 per arrivare ai quarti; dopo il clamoroso esonero di Claudio Ranieri la stagione potrebbe clamorosamente svoltare con l’ingresso tra le otto regine d’Europa, dopo aver vinto due partite consecutive in campionato che hanno rilanciato le ambizioni della squadra in chiave salvezza. In attesa che le due compagini scendano sul terreno di gioco del King Power Stadium, andiamo a dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori e i dubbi che i tecnici hanno ancora aperti, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Leicester-Siviglia.

LEICESTER-SIVIGLIA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Leicester-Siviglia, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Leicester (segno 1) vale 3,30, il pareggio (segno X) è quotato 3,65, mentre la vittoria del Siviglia (segno 2) vi permetterà di vincere 2,10 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER - Nell’ultima partita di campionato Craig Shakespeare, allenatore ad interim, ha schierato il Leicester con un 4-2-3-1; sono arrivati tre gol e dunque è possibile che l’esperimento venga ripetuto, così da dare maggiore peso offensivo alla squadra. Non cambia la difesa, con la coppia centrale formata da Morgan e Huth a protezione di Kasper Schmeichel e con i terzini che saranno Simpson e Fuchs. A centrocampo invece i due esterni fanno un passo in avanti: Mahrez e Albrighton vanno a giocare sulla linea del trequartista che dovrebbe essere ancora una volta il giapponese Okazaki, che agisce alle spalle di Vardy ma potrà anche andare ad affiancarlo per avere due punte in certe situazioni. Per proteggere questo schema serve la verve del nigeriano Ndidi, nigeriano che nei piani del Leicester dovrebbe prendere il posto di Kante come lavoratore di centrocampo; al suo fianco naturalmente Drinkwater, che dovrà occuparsi dell’impostazione. Come alternativa possibile in mezzo al campo ovviamente il gallese Andy King è il principale indiziato, ma anche Amartey si gioca le sue carte per iniziare questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA - Capire in che modo il Siviglia si disporrà in campo è sempre complicato: Jorge Sampaoli è un trasformista ed è probabile, o comunque possibile, che la squadra che si è vista tre settimane fa sia diversa da quella che vedremo in campo oggi. Volendo tener buono il modulo, ovvero il 4-1-3-2, il tecnico argentino dovrebbe schierare una difesa con Mariano Ferreira ed Escudero sulle corsie laterali, mentre in mezzo Gabriel Mercado, che rientra dalla squalifica, dovrebbe avere la meglio su Daniel Carriço e affiancare Rami a protezione del portiere Sergio Rico. Lo schermo davanti alla difesa non può che essere N’Zonzi, preferito a Kranevitter per la sua capacità di fare interdizione; davanti a lui agirà una linea decisamente offensiva, nella quale Pablo Sarabia (in gol all’andata) è favorito su Franco Vazquez mentre i due esterni dovrebbero essere Vitolo e Samir Nasri senza discussioni). Davanti a tutti Jovetic è sicuro del posto; da valutare invece la posizione di Joaquin Correa, che all’andata ha segnato ma ha anche sbagliato un rigore. C’è la possibilità che questa volta Sampaoli dia spazio a un altro attaccante, che uscirà dal ballottaggio tra Luciano Vietto e Ben Yedder. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI LEICESTER-SIVIGLIA

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER-SIVIGLIA

LEICESTER (4-2-3-1): 1 K. Schmeichel; 17 Simpson, 5 Morgan, 6 Huth, 28 Fuchs; 4 Drinkwater, 25 Ndidi; 26 Mahrez, 20 Okazaki, 11 Albrighton; 9 Vardy

A disposizione: 21 Zieler, 29 Benalouane, 3 Chilwell, 13 Amartey, 10 A. King, 22 D. Gray, 7 Musa

Allenatore: Craig Shakespeare

Squalificati: -

Indisponibili: -

SIVIGLIA (4-1-3-2): 1 Sergio Rico; 3 Mariano, 23 Rami, 24 Mercado, 18 Escudero; 15 N'Zonzi; 20 Vitolo, 17 Sarabia, 10 Nasri; 12 Ben Yedder, 16 Jovetic

A disposizione: 13 David Soria, 6 Daniel Carriço, 8 Iborra, 4 Kranevitter, 22 F. Vazquez, 11 J. Correa, 9 Vietto

Allenatore: Jorge Sampaoli

Squalificati: -

Indisponibili: Lenglet, Trémoulinas

