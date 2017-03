Moviola Serie A/ Pieri: nemmeno io posso dire se era rigore o no quello dato alla Juve! (esclusiva)

MOVIOLA SERIE A: IL PARERE DI TIZIANO PIERI (ESCLUSIVA) - Nel weekend appena trascorso è andata in scena la 28esima giornata di Serie A. Turno particolarmente ricco di polemiche per l’operato degli arbitri. Si parte di venerdì, causa impegni della Juventus in Champions League. A Torino va in scena una classica: Juve-Milan. Padroni di casa in vantaggio con Benatia, replica Bacca a fine primo tempo. Gara intensa e maschia. La decide Dybala su un contestatissimo rigore realizzato al 97esimo. A proposito di classiche, il giorno seguente ad accendersi sono i riflettori del Ferraris di Genova per il derby della Lanterna. Come all’andata la spuntano i blucerchiati, ai quali stavolta basta un gol di Muriel. Domenica a mezzogiorno derby dell’Emilia tra Sassuolo e Bologna. Tornano alla vittoria dopo 8 turni d’attesa i felsinei. Rete decisiva di Mattia Destro. Valanga di gol invece nel pomeriggio. L’Inter travolge al Meazza l’Atalanta con un sonoro 7-1 (tripletta di Icardi, tripletta di Banega, Gagliardini e Freuler). Al San Paolo il Napoli risponde con un rotondo 3-0, non senza polemiche, al Crotone. Decidono i rigori di Mertens e Insigne e un eurogol ancora dell’attaccante di Frattamaggiore. Il Chievo invece ne rifila 4 all’Empoli. Tutti diversi i marcatori: Inglese, Pellissier, Birsa e Cesar. All’Adriatico l’Udinese passeggia battendo gli ultimi in classifica per 1-3. Reti di Zapata, Jankto, Thereau e Muntari. L’unico “under” della domenica pomeriggio si decide invece al 92esimo. In Fiorentina-Cagliari è decisivo il gol di Kalinic. Nel posticipo serale la Roma passa a Palermo grazie ai gol di El Shaarawy, Dzeko e Bruno Peres. Turno chiuso da Lazio – Torino, terminata 3-1.Decidono i 3 attaccanti Immobile, Keita e Felipe Anderson. Per i granata rete del momentaneo pareggio di Maxi Lopez. Per analizzare le prestazioni degli arbitri impegnati in queste gare ilsussidiario ha intervistato in esclusiva Tiziano Pieri, ex arbitro di Serie A.



Buonasera. Le polemiche del post Juve-Milan non sembrano placarsi. Che ne pensa della prestazione di Massa?

A me la sua prestazione non è piaciuta. Parlo sia dell’aspetto tecnico che di quello disciplinare. Ha iniziato male negando un rigore alla Juventus. Per me è stata una designazione errata, è un arbitro giovane, ha ancora bisogno di tempo prima di big match del genere.



Quello per fallo di Zapata su Dybala, giusto?

Esatto, rigore solare. Sul presunto fuorigioco di Bacca in occasione del gol del Milan invece non saprei. Caso molto dubbio, l’indicazione della FIFA in questi casi è di non segnalare e l’assistente Crespo ha fatto bene. Scelta coraggiosa, ci vuole più coraggio a non alzarla la bandierina che a farlo.



Il rigore c’era?

Episodio molto controverso. Il problema è la regola, su questo non ci piove. Per farvi capire la complessità di quest’azione vi faccio un paio di domande. Era rigore? E se lo stesso tocco di mano fosse avvenuto sulla linea di porta? Capite che chiunque ha delle motivazioni valide nel sostenere l'una o l’altra risposta ma attenzione: un fallo non è diverso se in area o non in area. Se è fallo a centrocampo è anche fallo sulla linea di porta.



La regola come disciplina questo tipo di falli?

Vanno presi in considerazione diversi fattori. Primo. Movimento negligente atto a creare maggior volume rispetto al corpo, così da creare maggior ostacolo tra l’avversario e la porta. Questa equivale alla volontarietà. Infatti se ci fate caso prima del rigore, Romagnoli, Zapata, ecc. vanno a contrasto tutti con le mani incrociate dietro la schiena. Secondo. Distanza del pallone dal giocatore. Ma quest’ultimo non conta, se c’è il primo elemento. Terzo. Pallone inaspettato. Un pallone improvviso. Insomma non c’è un fattore che esclude o anticipa l’altro. Ora capite perché dico che è una regola da cambiare? Ora capite perché nemmeno io posso dirvi se era rigore o no?



Ha fatto molto discutere inoltre il prolungamento del recupero. Il fallo è arrivato 18 secondi dopo il 94esimo…

A livello di regolamento Massa ha fatto bene: se un’espulsione avviene nel tempo di recupero occorre aggiungere altri 30 secondi. A dirla tutta, nel caso del rosso a Sosa il gioco è stato fermo anche di più di 30 secondi.



Per il derby di Genova è stato invece designato Orsato. Solita prestazione positiva?

Guarda, per me Orsato è il “Maradona” degli arbitri. Come dicevo l’ultima volta, quest’anno forse non è la sua stagione migliore ma stiamo parlando comunque di uno dei migliori. E’ il migliore di tutti i tempi. Personalità straripante, forza che non sfocia mai in arroganza e errori ridotti al minimo possibile. Un fenomeno.



Meno positiva forse la direzione di Mariani in Napoli-Crotone…

La moviola ha evidenziato qualche errore in effetti ma io tenderei ad assolverlo. Il mancato giallo nei confronti di Rog, già ammonito, pesa ma stiamo parlando di un pestone difficile da vedere dal campo. Un rigore c’era, l’altro no ma attenzione a Mariani. E’ molto bravo e farà strada.



Che ne pensa invece di Irrati, in campo per Inter-Atalanta?

L’episodio che ha fatto più discutere è stato il colpo di mano di D’Ambrosio sullo 0-0. Assomiglia molto a quello di De Sciglio in Juve-Milan, anche se in questo caso la distanza è maggiore e il movimento sembra meno naturale. Per il resto prova positiva.



Chiudiamo con Palermo-Roma, arbitrata da Rocchi. I rosanero protestano per il gol di Nestorovski annullato in apertura, hanno ragione?

Stiamo parlando di un tocco impossibile da vedere. Quello di Aleesami, che poi la moviola ha dimostrato non esserci, avrebbe messo in off-side Nestorovski. Sarebbe stata molto utile la VAR. Per il resto Rocchi non ha sbagliato nulla.

