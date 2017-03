Pagelle/ Juventus Porto: i voti della partita (Champions League 2017 - primo tempo)

PAGELLE JUVENTUS-PORTO: I VOTI DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017). IL PRIMO TEMPO - Dopo un primo tempo equilibrato e sbloccatosi solo in extremis, Juve in pieno possesso del match e sempre più vicina al passaggio ai quarti di finale! Sfida senza grandissimi acuti e giustamente sullo 0-0 per una quarantina buona di minuti, allo Stadium: molto ispirato Dybala (voto 6,5), pungente come al solito Higuain (voto 6) anche se ben contenuto dalla coppia Felipe-Marcano (voto 6 per entrambi), bravi sui palloni aerei. Le due occasioni migliori sono capitate sulla testa di Mandzukic (voto 6), leggermente impreciso nelle sue incornate! Dall'altra parte grande movimento di Soares (voto 5,5) e del pericoloso Brahimi (voto 6) ma assenza più o meno totale di tiri verso Buffon (voto 6), quasi disoccupato. Poi nel finale svolta decisa della serata: sugli sviluppi di calcio d'angolo per i bianconeri, colpo di testa di Alex Sandro (voto 6), respinta corta di Casillas (voto 6) e tap in del Pipita, respinto di mano a pochi passi dalla linea di porta da Maxi Pereira (voto 5). Vede tutto l'arbitro Hategan e provvede: rigore e rosso per il terzino ex Benfica, che come Telles all'andata lascia i suoi in 10 già prima dell'intervallo. La sentenza la mette poi nero su bianco la Joya Dybala, con mancino a spiazzare l'estremo difensore dei portoghesi. Insomma, adesso è davvero tutto molto semplice, ancor più semplice di quello che Allegri poteva aspettarsi alla vigilia...

VOTO JUVENTUS 6,5 – Si chiude interamente dietro la linea del pallone, nella fase in cui il Porto sembra più intraprendente. Ma con i singoli di qualità lì davanti, basta davvero poco per far "girare" una partita... Secondo tempo di pura amministrazione, in superiorità numerica MIGLIORE JUVENTUS DYBALA VOTO 6,5 – Trasforma con freddezza il penalty e porta la Juve ad un passo dalla qualificazione. Gioca a tutto campo, in costante crescita PEGGIORE JUVENTUS KHEDIRA VOTO 5,5 – Si vede pochissimo, patisce un po' il palleggio dei lusitani nella parte centrale del tempo e si inserisce meno del solito

VOTO PORTO 5,5 – Gioca o cerca di farlo, tiene palla e fa girare l'azione da una fascia all'altra. Ma non tira quasi mai in porta, problema non secondario nel gioco del calcio MIGLIORE PORTO BRAHIMI VOTO 6 – E' sempre lui la variabile impazzita, il singolo che palla al piede dà l'idea di poter decidere un'azione. Ma predica un po' nel vuoto PEGGIORE PORTO MAXI PEREIRA VOTO 5 – Sovrastato fisicamente nel mismatch da Mandzukic, decide di "parare" poi il tiro di Higuain al 42°, terminando la sua gara in netto anticipo (Luca Brivio)

