Pronostici Champions League/ Le scommesse, come finisce Juventus Porto? (oggi 14 marzo 2017)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEGLI OTTAVI (14 MARZO 2017) - Nel corso di questa settimana tornerà la Champions League con il ritorno degli ottavi di finale; ci sono in programma 4 match fra martedì 14 e mercoledì 15 che andranno a completare il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale dell'edizione corrente della Coppa. Le quattro squadre che passeranno il turno in questa settimana, dunque, affiancheranno Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco e Dortmund che già sono avanzate alla fase successiva. Quali pronostici sono legati alle partite di martedì 14 marzo? Andiamo a scoprirlo; la serata è particolarmente interessante perchè in campo c'è anche la Juventus, che va a caccia dei quarti.

PRONOSTICO JUVENTUS-PORTO (ore 20:45) - La Juventus affronta il Porto allo Juventus Stadium. Dopo la vittoria dell'andata per 2-0 ottenuta sul campo dei lusitani, i bianconeri dovranno fornire un'altra prova di sostanza e di attenzione per passare il turno ed entrare nel tabellone dei quarti di finale. All'andata, infatti, la gara fu condizionata dall'espulsione nel primo tempo di Telles per i portoghesi, i quali dunque in questa gara di ritorno si giocheranno il tutto per tutto per riuscire a ribaltare la situazione. La squadra di Allegri, inoltre, ha accusato un leggero calo nelle prestazioni in campionato contro Udinese e Milan che ha fatto tornare con i piedi per terra l'ambiente che guardava a questa sfida di ritorno come una passeggiata. Se per il passaggio del turno i padroni di casa sono super-favoriti, non si escludono risultati differenti per questa gara secca. La Juventus appare, comunque, favorita allo Juventus Stadium, dove dall'inizio della stagione ha ottenuto 19 vittorie e due pareggi su 21 gare giocate. Pronostico 1

PRONOSTICO LEICESTER-SIVIGLIA (ore 20:45) - Il Leicester affronta in casa il Siviglia. La formazione inglese nella gara di andata con Ranieri in panchina uscì sconfitta dal Ramon Sanchez per 2-1; il gol di Vardy è stato fondamentale per le Foxes per accorciare le distanze e soprattutto per segnare un importantissimo gol in trasferta. Gli inglesi, però, che in campionato sono in crisi e sono sprofondati nei bassifondi, si sono affidati a Creg Shakespeare per risollevare le sorti della squadra e sperare in un ribaltamento in Champions che sarebbe storico. Il tecnico britannico, alla sua prima gara in Champions, manderà in campo la miglior formazione e non baderà al turn-over in quanto la Champions è obiettivo importante e c'è fiducia dopo il risultato dell'andata che lascia aperti i giochi. Gli andalusi, dal canto loro, proveranno a far valere una superiorità tecnica evidente che li rende favoriti alla vigilia. Pronostico gara X

