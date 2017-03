Risultati Champions League/ Diretta gol live score, partite e marcatori: oggi Juventus Porto (14 marzo 2017)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PARTITE E MARCATORI (OGGI 14 MARZO 2017) - Il ritorno degli ottavi di Champions League 2017 si conclude questa settimana: come sempre sono due a serata le partite, a cominciare da questo martedì 14 marzo che vedrà in scena Juventus-Porto e Leicester-Siviglia (entrambe con calcio d’inizio alle ore 20:45). Contesti diversi, risultati diversi quelli che sono maturati all’andata: da una parte una vittoria esterna, quella dei bianconeri al Do Dragao, dall’altra l’affermazione casalinga del Siviglia che però ha lasciato spalancata la porta sulla possibile rimonta del Leicester.

La Juventus non può dire di aver archiviato la qualificazione ai quarti: sarebbe un grave errore che potrebbe avere pericolose ripercussioni sul campo. Tuttavia la squadra di Massimiliano Allegri si è messa in un’ottima posizione per superare il turno: il 2-0 ottenuto in casa del Porto consente ai campioni d’Italia di impostare una partita con giro palla alla ricerca del gol senza però sbilanciarsi troppo, consapevoli che si potrebbe anche perdere con una rete di scarto e che segnare una volta allo Stadium obbligherebbe il Porto a realizzare tre gol per arrivare ai quarti.

Del tutto diverso il discorso di partenza al King Power Stadium: rialzatosi sotto la guida di Craig Shakespeare, il Leicester deve vincere 1-0 per arrivare ai quarti per la prima volta nella sua storia. Un risultato assolutamente fattibile, anche perchè nelle ultime due giornate di Premier League i campioni d’Inghilterra hanno segnato tre gol a pomeriggio e si sono anche permessi di battere il Liverpool. Tuttavia l’avversario di questa sera è tosto: il Siviglia sta lottando addirittura per la vittoria della Liga e ha già dimostrato che segnare può non essere un problema.

L’ultima volta in cui aveva bisogno di uno 0-0 per superare il turno lo ha ottenuto; certo soffrendo e rischiando, ma blindando la sua porta. Ora non ci resta che vedere se anche questa sera gli andalusi centreranno gli obiettivi, arrivando finalmente ai tanti sospirati quarti di Champions League. Ecco allora che ci rivolgiamo ai due campi sui quali si gioca questa sera e ci mettiamo comodi; ormai manca davvero poco al calcio d’inizio delle sfide che qualificheranno la quinta e la sesta squadra al prossimo turno del torneo.

CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017, RITORNO OTTAVI

Martedì 14 marzo

Ore 20:45 Juventus-Porto (andata 2-0)

Ore 20:45 Leicester-Siviglia (andata 1-2)

