Risultati Torneo Viareggio Cup 2017/ Classifica aggiornata e diretta gol live score (oggi 14 marzo)

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO CUP 2017: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE (OGGI 14 MARZO) - Seconda giornata nel Torneo Viareggio Cup 2017: martedì 14 marzo si giocano altre 10 partite della prima fase, oggi sono impegnati i gironi dal 6 al 10 che costituiscono il gruppo B (i due gruppi, ciascuno da cinque gironi, sono tenuti distinti perchè in sede di sorteggio degli ottavi di finale costituiranno due urne differenti negli accoppiamenti).

Ancora una volta si gioca su diverse fasce orarie, andiamo subito a vedere quali sono le partite che si giocano: alle ore 13 c’è Ujana-Spezia, alle ore 15 avremo invece Napoil-Camioneros, Rappresentativa Serie D-Bari, Milan-Belgrano, Fiorentina-Cai, Garden City Panthers-Perugia, Cagliari-Parma e Cortuluà-Reggina. Alle ore 16:30 si gioca Genoa-Bruges, infine alle ore 17 ci sarà Torino-Rijeka.

Quest’anno, come abbiamo già detto presentando il torneo, a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta sono le prime di ciascun girone e le sei migliori seconde; significa ovviamente che i margini di errore sono ridotti al minimo e che perdere o pareggiare la prima partita potrebbe già essere decisivo per le sorti del passaggio del turno.

Le partite di oggi presentano storie interessanti: c’è l’esordio del Milan, la squadra che insieme alla Juventus ha vinto più volte la Viareggio Cup e che si è laureata campione nel 2014 - l’anno prima aveva perso la finale; c’è il Torino, una formazione che ha fatto benissimo a livello giovanile negli ultimi anni e che vuole arrivare fino in fondo come la Fiorentina, sempre protagonista al Torneo di Viareggio.

Poi la Rappresentativa Serie D, una squadra creata per l’occasione che ha sempre dimostrato di potersela giocare con tutti. Torna anche il Parma, una delle rivelazioni degli ultimi anni; per quanto riguarda le squadre straniere che vedremo oggi in campo, c’è la colombiana Cortuluà che rappresenta il Sud America insieme alle argentine Deportivo Camioneros e Belgrano, che hanno sempre onorato il torneo con la loro presenza.

Troveremo poi il Club Cai, altra squadra proveniente dall’Argentina, mentre in rappresentazione dell’Africa ci sono Ujana (non la prima volta qui) e Garden City Panthers, una delle due nigeriane (l’altra, l’Abuja, ha avuto un ottimo impatto all’esordio). Dunque non ci resta che metterci comodi e stare a vedere come andranno a finire queste interessanti partite.

GIRONE 6

Ore 15:00 Rappresentativa Serie D-Bari

Ore 15:00 Napoli-Camioneros

GIRONE 7

Ore 13:00 Ujana-Spezia

Ore 15:00 Milan-Belgrano

GIRONE 8

Ore 15:00 Garden City Panthers-Perugia

Ore 15:00 Fiorentina-Cai

GIRONE 9

Ore 15:00 Cagliari-Parma

Ore 16:30 Genoa-Bruges

GIRONE 10

Ore 15:00 Cortuluà-Reggina

Ore 17:00 Torino-Rijeka

