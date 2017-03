SOMBRERO HIGUAIN ALLEGRI/ Video, anche il Pipita si prende gioco del mister...

SOMBRERO HIGUAIN-ALLEGRI, VIDEO: GESTO TECNICO DEL PIPITA. STASERA L'ATTACCANTE VUOLE ESSERE DECISIVO COL PORTO - Sul web è diventato virale un gesto tecnico di Gonzalo Higuain nei confronti di Massimiliano Allegri. Il Pipita ha fatto un sombrero al tecnico anche a dimostrazione della tranquillità che c'è all'interno della Juventus. Stasera il calciatore ex Napoli vuole assolutamente essere determinante, alla ricerca di un gol che manca da un po' di tempo. L'argentino infatti ha siglato tre rete in questa stagione in Champions League con la maglia della Juventus e ovviamente non si può accontentare anche per la sua forza e la tecnica che lo contraddistinguono. Staremo a vedere quello che accadrà stasera quando sicuramente il Pipita cercherà in tutti i modi a segnare dopo la prestazione un po' anonima di quindici giorni fa allo stadio de Dragao di Oporto dove ad andare in rete furono Marko Pjaca e Dani Alves.

SOMBRERO HIGUAIN-ALLEGRI, VIDEO: GESTO TECNICO DEL PIPITA CHE FA IL GIRO DEL WEB - C'è un clima sereno in casa Juventus prima della gara contro il Porto di Nuno Espirito Santo anche grazie al due a zero ottenuto allo stadio do Dragao a Oporto di quindici giorni fa. I bianconeri sono pronti per scrivere un'altra pagina importante della loro storia alla ricerca di una Champions League che manca ormai da ventuno anni. Tra i protagonisti degli ultimi stralci di allenamento c'è Gonzalo Higuain che ha fatto uno splendido sombrero nei confronti di Massimiliano Allegri. Un video che è diventato subito virale anche per l'eleganza del tocco e per la qualità del gesto compiuto. Gonzalo Higuain è un calciatore importantissimo per la Juventus arrivato in bianconero per una cifra importanissima, staremo a vedere se stasera riuscirà ad essere decisivo nella gara contro il Porto. Sarà interessante vedere se riproverà questo splendido gesto che è riuscito a fare in allenamento. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL SOMBRERO DI GONZALO HIGUAIN

