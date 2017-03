Tensioni Juventus Porto/ Champions League, petardi fuori dalla sede del club bianconero

TENSIONI JUVENTUS PORTO, CHAMPIONS LEAGUE: PETARDI FUORI DALLA SEDE DELLA SQUADRA BIANCONERA. TUTTO OK PER LA PARTITA? - Ci sono state delle tensioni nel pomeriggio di fronte alla sede della Juventus nel pomeriggio della gara contro il Porto di Nuno Espirito Santo per gli ottavi di finale di Champions League. Nonostante questo però la situazione è tranquilla e non ci dovrebbero essere problemi per la gara in vista. Infatti non c'è allarmismo e i tifosi portoghesi si sono sempre considerati molto sportivi e non in grado di creare disagi. Quindi non dovrebbero esserci dei problemi anche se la polizia e i rinforzi sono stati disposti per evitare che ci sia ressa anche in prossimità proprio dello Juventus Stadium. I bianconeri intanto sono pronti per scendere in campo con una qualificazione che è già stata ipotecata nella gara d'andata quando i bianconeri hanno vinto 2-0 allo stadio do Dragao.

