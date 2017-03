Tirreno Adriatico 2017/ Streaming video e diretta tv settima tappa: cronometro San Benedetto, il percorso

TIRRENO ADRIATICO 2017 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV 7^ TAPPA CRONOMETRO SAN BENEDETTO DEL TRONTO (10 KM): PERCORSO E ORARIO (CICLISMO, OGGI MARTEDI' 14 MARZO 2017) – Oggi la Tirreno Adriatico 2017 si conclude con la classica cronometro di San Benedetto del Tronto, un appuntamento ormai tradizionale per la 'Corsa dei Due Mari' nel suo ultimo giorno. Dunque la settima tappa della Tirreno Adriatico sarà anche quest'anno una prova contro il tempo nella città marchigiana, il cui percorso misurerà 10 km - anzi, ad essere precisi 10 km e 50 metri, come riportano le carte ufficiali. Visto l'ottimo vantaggio di cui gode Nairo Quintana nella classifica generale dovrebbe essere una cronometro troppo breve per rovesciare il colombiano dalla prima posizione, ma naturalmente molto potrebbe ancora succedere, ad esempio nella lotta per il podio. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LA SETTIMA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO 2017 (dalle ore 13.00)

La partenza del primo corridore è in programma alle ore 13.00 dal molo Sud di San Benedetto del Tronto, mentre l'arrivo sarà collocato in viale Buozzi sempre della stessa città in provincia di Ascoli. Sul percorso di per sé non ci sarebbe molto da dire, perché sarà perfettamente pianeggiante e pure con pochissime curve, dunque l'ideale per gli specialisti che si giocheranno il successo di tappa, ad esempio Primoz Roglic e Tom Dumoulin che citiamo perché con una grande prestazione potrebbero anche riuscire a salire sul podio, oltre che lottare per il successo di tappa. Da segnalare che, nonostante la brevità del tracciato, sarà collocato in località Porto d'Ascoli un rilevamento cronometrico intermedio al km 4,4 di questa cronometro che metterà la parola fine ad una Tirreno Adriatico come sempre emozionante e nobilitata dalal presenza di tanti big, da Quintana a Peter Sagan per citare i due che sono riusciti a lasciare il segno più profondo con le loro vittorie. Non ci saranno invece naturalmente traguardi volanti ed essendo completamente pianeggiante il tracciato non ci sarà chiaramente nemmeno l'ombra di un Gran Premio della Montagna.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di ciclismo: la Tirreno-Adriatico 2017 sarà trasmessa in diretta tv - oggi a partire già dalle ore 13.00 - su Rai Sport + HD, il canale 57 del telecomando che trovate anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo l'appuntamento con la diretta streaming video sul sito ufficiale della Rai (www.raiplay.it). Inoltre, ecco i contatti ufficiali sui social network: la pagina Facebook Tirreno Adriatico e l'account Twitter @TirrenAdriatico. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY LA SETTIMA TAPPA DELLA TIRRENO-ADRIATICO 2017 (dalle ore 13.00)

© Riproduzione Riservata.