Video/ Juventus Porto (1-0): highlights e gol della partita (Champions League 2017)

VIDEO JUVENTUS PORTO (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - La Juventus vola ai quarti di finale di Champions League: per la seconda volta in tre anni i bianconeri sono tra le otto regine d’Europa. La partita contro il Porto termina sul risultato di 1-0, quello del primo tempo; non è stata semplice, ma una volta sbloccata con il calcio di rigore di Paulo Dybala si è messa in discesa anche dal punto di vista del piano gara. Il rigore: episodio decisivo, perchè ha portato la Juventus in vantaggio e perchè ha lasciato, come all’andata, il Porto in dieci uomini nel primo tempo. Massima punizione che è parsa essere sacrosanta: angolo dalla destra battuto da Dani Alves, colpo di testa di Alex Sandro con parata di Casillas e Maxi Pereira ha parato la conclusione a botta sicura di Higuain, mettendo le braccia ad allargare il volume del corpo. Una volta fischiato il rigore, all’arbitro Hategan non è rimasto che espellere il difensore portoghese per chiara occasione da rete; Dybala ha spiazzato Casillas e a quel punto il Porto avrebbe avuto bisogno di segnare tre gol per qualificarsi. Ci ha provato: appena iniziato il secondo tempo Francisco Soares ha approfittato di un clamoroso errore di Benatia ma ha calciato fuori a tu per tu con Buffon. Risposta affidata a Marko Pjaca, entrato dopo l’intervallo al posto di Cuadrado (ammonito e toccato duro): anche il croato ha peccato di precisione, imitato da Gonzalo Higuain che non è riuscito a spezzare il digiuno di gol. La partita si è progressivamente spenta; il Porto chiaramente si è fatto vedere dalle parti di Buffon e Diogo Jota ha messo a lato un tocco morbido. Da lì in avanti è successo poco: il Porto chiaramente ha smesso di crederci e la Juventus ha evitato di affondare il colpo, preservando le energie per il campionato e la trasferta contro la Sampdoria. Lunedì Massimiliano Allegri e i suoi giocatori conosceranno la prossima avversaria.

