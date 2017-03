VIDEO/ Lazio-Torino (3-1): highlights e gol. Inzaghi: saremmo secondi se... (Serie A 2016-2017, 28^giornata)

VIDEO LAZIO-TORINO (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 28^ GIORNATA) - INZAGHI: IN UN ALTRO CAMPIAONTO SAREMMO SECONDI - Con la bella vittoria occorsa pe 3-alla Lazio sul Torino nel posticipo della 28^ giornata del campionato di Serie A la formazione biancazzurra di Inzaghi stupisce ancora una volta tutti e vola a quota 56 punti in classifica, che valgono ai capitolini la 4^ posizione in classifica, stretti tra Napoli e Inter. Al termine del match in conferenza stampa lo stesso Inzaghi ha poi dichiarato: “non mi sono mai nascosto, nel senso ho detto ‘affrontiamo partita per partita’ perché probabilmente in un altro campionato con questo punteggio forse saremmo terzi o secondi, però sappiamo che un campionato un po’ strano quelli davanti corrono non perdono punti e non lasciano niente. La Roma e Napoli viaggiano a ritmi altissimi e quelli dietro non si fermano: noi dobbiamo affrontare partita per partita come abbiamo fatto insomma. Forse senza il pareggio con il Milan immeritato parleremmo di 8 vittorie consecutive. Dobbiamo continuare a lavorare. Domenica a Cagliari ci mancherà Milnikovic che è per noi un giocatore importantissimo, ma so che chi lo sostituirà lo farà nei migliori dei modi: questo mi fa guardare avanti con tanta fiducia”. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON LE PAROLE DI INZAGHI

VIDEO LAZIO-TORINO (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 28^ GIORNATA) - In campionato la Lazio viaggia a vele spiegate: quarta vittoria consecutiva per i biancocelesti che in classifica conservano il quarto posto, ma il dato più emblematico è sicuramente quello dei punti raccolti nelle prime 28 giornate, ben 56 (esattamente 2 a gara), basti pensare che la scorsa stagione la squadra capitolina si fermò a 54 e due anni fa, sotto la tanto decantata gestione Pioli, a quest'ora la Lazio era "solamente" a quota 52. Per quanto riguarda il Torino quella di oggi è l'ottava sconfitta esterna dall'inizio del campionato, i granata in trasferta proprio non vanno ed è sicuramente il pessimo rendimento fuori casa il punto debole della squadra di Mihajlovic. Sul piano del gioco, come confermano anche le statistiche, la Lazio ha creato di più con il 59% di possesso palla, 6 tiri in porta, 9 occasioni da gol, 6 calci d'angolo battuti, 24 palle recuperate e soprattutto 35 azioni manovrate che rendono l'idea di come la squadra di Simone Inzaghi non abbia alcuna paura a prendere l'iniziativa e a fare la partita. In virtù di questi dati, dunque, la vittoria dei padroni di casa è sicuramente meritata grazie alla prestazione di alcuni elementi come Basta (5 cross per lui) e Felipe Anderson, autore di un gol e che ha recuperato da solo 4 palloni. Il Torino, invece, con appena il 41% di possesso palla, ha inquadrato la porta solamente in 2 frangenti, perdendo 24 palloni e sbagliando 17 passaggi.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il centravanti della Lazio, Ciro Immobile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Nel primo tempo abbiamo giocato bene ma non siamo riusciti a segnare, una volta sbloccata la gara sembrava nostra tuttavia su una punizione laterale ci siamo fatti infilare, sono felice e orgoglioso dei miei compagni perché abbiamo avuto una reazione da grande squadra. Mancano 10 partite, è importante aver preso margine su Atalanta e Milan ma la Champions resta un traguardo molto complicato da raggiungere, in ogni caso siamo felici di quanto fatto finora. Ho tanti ricordi legati al Torino, sono molto affezionato alla squadra e ai tifosi e dunque non mi sembrava il caso di esultare, ma ora mi sento parte di una nuova famiglia. Con Belotti mi sono sentito prima della gara, siamo amici e compagni in nazionale per cui non c'è assolutamente alcuna rivalità".

Le parole del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport: "Per noi era una partita importantissima, sapevo che era dura giocare contro il Torino e dovevamo interpretarla nella maniera giusta, ci è mancata un po' di cattiveria soprattutto nel primo tempo e sull'1 a 0, dovevamo chiuderla ben prima del novantesimo, in questa maniera Maxi Lopez non l'avrebbe riaperta. Guardiamo la classifica dalla prima giornata, ora siamo alla ventottesima e veleggiamo dalla terza alla sesta posizione, un piazzamento che non è frutto di casualità ma del durissimo lavoro che compiamo da luglio, nessuna squadra ha intenzione di fermarsi e dunque non possiamo permetterci nessun rilassamento. Keita stasera avrebbe giocato dall'inizio ma ho avuto un problema al piede e nei giorni scorsi non si è potuto allenare al meglio, per cui ho deciso di preservarlo per l'ultimo terzo di gara. Ho preferito aspettare l'ultimo quarto d'ora per effettuare il terzo cambio, se lo fai prima può sempre succedere qualche imprevisto che ti porta a finire la gara in dieci, per cui..."

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Quello che mi è piaciuto di meno è la personalità che in trasferta facciamo fatica a esprimere, del resto non è un caso se fuori casa abbiamo vinto solamente contro Crotone e Palermo, davanti al nostro pubblico diamo filo da torcere a chiunque ma lontano da Torino facciamo sempre fatica. Sapevamo di affrontare una delle squadre più in forma del campionato, tuttavia avevamo diverse armi a disposizione per tenerle testa, nella prima ora potevamo sicuramente fare di meglio, poi sullo 0-1 abbiamo reagito e siamo riusciti momentaneamente a pareggiare esprimendo un buon gioco, purtroppo nel finale siamo stati puniti dalla prodezza di Keita e ci siamo disuniti. Sconfitta meritata, in questo momento la Lazio è più forte essendo una squadra completa in tutto e per tutto".

(Stefano Belli)





© Riproduzione Riservata.