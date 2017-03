Atletico Madrid Leverkusen/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA ATLETICO MADRID-BAYER LEVERKUSEN: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE E RISULTATO LIVE (OGGI, CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Atletico Madrid Bayer Leverkusen, che verrà diretta dall'arbitro russo Sergei Karasev e si gioca mercoledì 15 marzo alle ore 20.45, sarà una delle sfide tecnicamente meno in bilico nel programma delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017. I Colchoneros infatti nella gara d'andata in Germania alla BayArena hanno giocato una partita spettacolare, imponendosi con il punteggio di quattro a due e mettendosi in pole position per il raggiungimento dei quarti di finale.

In Champions l'Atletico sta vivendo i suoi anni d'oro con due finali raggiunte negli ultimi tre anni, ma il trionfo nella massima competizione europea è ancora tabù per la squadra allenata da Diego Pablo Simeone, che aveva perso una finalissima anche negli anni settanta. Per due volte battuti dai rivali di sempre del Real Madrid, i Colchoneros proveranno anche quest'anno ad essere assoluti protagonisti e a capitalizzare il vantaggio dell'andata. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

Il momento di forma degli spagnoli è ottimo, con la squadra di Simeone che sta risalendo la china anche nella Liga, con le ultime due vittorie contro Valencia e Granada che hanno riportato in pole position l'Atletico nella corsa al quarto posto e alla qualificazione alla prossima Champions League. Di contro il Bayer Leverkusen le sta provando tutte per scuotere una stagione che, dopo la pesante sconfitta dell'andata, sta andando a rotoli anche il Bundesliga.

Dopo le due sconfitte contro Mainz e Borussia Dortmund, le Aspirine sono state beffate anche nel match contro il Werder Brema, prima rimontate e poi capaci di sprecare clamorosamente il match point al novantaseisimo, con il rigore sprecato da Toprak. In classifica il Leverkusen continua ad essere lontano dall'Europa e deve decisamente guardarsi dai bassifondi, con soli cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto.



Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Vicente Calderon: Atletico Madrid schierato con lo sloveno Oblak alle spalle del montenegrino Savic e dell'uruguaiano Godin, confermati al centro della retroguardia. A destra Juanfran e a sinistra il brasiliano Filipe Luis saranno gli esterni laterali di difesa, mentre Koke sull'out di destra e l'argentino Gaitan sull'out di sinistra copriranno le fasce a centrocampo, dove il ghanese Tomas e Saul Niguez si muoveranno invece per vie centrali. In attacco a far coppia col francese Griezmann ci sarà il belga Ferreira-Carrasco.

Risponderà il Bayer Leverkusen con Leno tra i pali, Henrichs schierato in posizione di terzino destro e il brasiliano Wendell in posizione di terzino sinistro, mentre il turco Toprak farà coppia al centro della retroguardia con l'austriaco Dragovic. Il cileno Aranguiz si muoverà per vie centrali a centrocampo al fianco di Kampl, mentre Bellarabi sarà l'esterno laterale di destra e Brandt l'esterno laterale di sinistra. In attacco a far coppia col messicano 'Chicharito' Hernandez ci sarà Volland.



Tatticamente sarà scontro fra 4-4-2, anche se la capacità nello sfruttare le ripartenze dell'Atletico Madrid di Simeone nel match d'andata è stata letale per il Bayer Leverkusen allenato da Schmidt. Al tecnico dei tedeschi è stata però fatale la goleada subita, due a sei, contro il Borussia Dortmund in Bundesliga. Il nuovo allenatore delle Aspirine è diventato il turno Korkut, che ha esordito nella sfortunata partita contro il Werder Brema. Il senso pratico e la solida difesa dei Colchoneros rendono difficile immaginare una rimonta del Leverkusen, che già nella stagione 2014/15 era stato eliminato negli ottavi di finale di Champions dall'Atletico Madrid: allora servirono i calci di rigore.



I bookmaker sembrano convinti della netta superiorità dell'Atletico Madrid, con vittoria casalinga degli spagnoli quotata 1.62 da Bet365, mentre William Hill propone a 4.20 la quota dell'eventuale pareggio e Paddy Power a 5.60 la quota relativa al successo esterno tedesco, che per garantire la qualificazione alle Aspirine dovrà arrivare comunque con almeno tre gol di scarto.

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen, mercoledì 15 marzo alle ore 20.45, sarà una delle esclusive televisive per gli abbonati Mediaset Premium, in diretta tv sul canale Premium Sport 2 HD e in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it, dove si può attivare senza costi aggiuntivi l'applicazione Premium Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

© Riproduzione Riservata.