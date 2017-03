Atletico Madrid Leverkusen/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Champions League 2017)

ATLETICO MADRID BAYER LEVERKUSEN: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Atletico Madrid Bayer Leverkusen vale per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017: al Vicente Calderon si gioca mercoledì 15 marzo alle ore 20:45. Il risultato dell’andata è nettamente favorevole ai Colchoneros: vittoria esterna per 4-2 e qualificazione sostanzialmente in ghiaccio per gli uomini di Diego Simeone, che così ancora una volta si avviano a entrare nelle otto regine d’Europa. Per il Leverkusen rimontare lo svantaggio diventa sostanzialmente un surplus: la vera sfida si gioca in campionato, dove le Aspirine continuano a perdere terreno e devono inseguire un posto nelle prossime coppe. In attesa che le due squadre scendano in campo per questa sfida, andiamo ad analizzare nel dettaglio dubbi e certezze dei due allenatori dando uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Atletico Madrid-Bayer Leverkusen. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATLETICO MADRID BAYER LEVERKUSEN

ATLETICO MADRID BAYER LEVERKUSEN: PRONOSTICO E QUOTE - Per Atletico Madrid Bayer Leverkusen, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria dell’Atletico Madrid (segno 1) vale 1,60, il pareggio (segno X) è quotato 4,00, mentre la vittoria del Bayer Leverkusen (segno 2) vi permetterà di vincere 5,75 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID - Diego Simeone ha recuperato sia Godin che Juanfran, in campo nella partita di campionato vinta a Granada; senza Gabi (operato alla mano, sarebbe comunque stato squalificato) e probabilmente Gameiro, che si è allenato poco, il Cholo abbozzerà un leggero turnover. Filipe Luis è stato fermato dal Giudice Sportivo; possibile vedere Vrsaljko spostato sulla corsia sinistra con Juanfran titolare a destra, in mezzo Godin dovrebbe esserci insieme a Savic che si gioca il posto con Lucas Hernandez. In mezzo al campo a prendere il posto di Gabi dovrebbe essere Thomas Partey; confermato invece Koke, mentre Saul Niguez giocherà sulla corsia destra con Ferreira Carrasco e Nico Gaitan che sono in ballottaggio per una maglia da esterno sinistro. Per quanto riguarda l’attacco, con Gameiro e Fernando Torres fuori dai giochi il posto di prima punta al fianco di Griezmann potrebbe essere occupato dallo stesso Ferreira Carrasco, che è in ballottaggio con Angel Correa. Sia come sia, Simeone dovrebbe giocarsi questa partita senza una prima punta di ruolo anche se Griezmann ha i numeri da cannoniere puro.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN - L’esonero di Roger Schmidt era nell’aria ed è arrivato una settimana fa; Tayfun Korkut ha esordito in panchina con un pareggio casalingo contro il Werder Brema e la squadra tedesca non andava così male in campionato da 14 anni. Il 4-2-3-1 messo in campo dall’allenatore onorerà comunque l’impegno di Champions League: davanti a Leno linea a quattro con Hilbert e Wendell da terzini, in mezzo andranno invece Omer Toprak (capitano della squadra in assenza di Lars Bender) e Dragovic, con il giovane Tah ancora fuori dai giochi. A centrocampo i due mediani dovrebbero essere Aranguiz e Kampl; da definire la composizione del pacchetto sulla trequarti, Bellarabi e Brandt potrebbero essere i due esterni senza sorprese (in ballottaggio c’è anche Mehmedi) mentre in mezzo il giovane Havertz, che Schmidt aveva lanciato titolare nella partita di andata, potrebbe inizialmente prendere il posto di Volland che ha segnato in campionato. Davanti a tutti giocherà Javier Hernandez, in netto vantaggio su Kiessling che potrebbe comunque tornare utile per un assalto nel secondo tempo con risultato ancora in bilico. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATLETICO MADRID BAYER LEVERKUSEN

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID BAYER LEVERKUSEN

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak; 20 Juanfran, 2 Godin, 15 Savic, 16 Vrsaljko; 8 Saul Niguez, 6 Koke, 22 Thomas, 23 Gaitan; 7 Griezmann, 10 Ferreira-Carrasco

A disposizione: 1 Moya, 19 Lucas Hernandez, 15 Savic, 27 Caio Henrique, 11 A. Correa, 39 Juan Moreno

Allenatore: Diego Simeone

Squalificati: Filipe Luis, Gabi

Indisponibili: A. Fernandez, Tiago, Gameiro, Fernando Torres

BAYER LEVERKUSEN (4-4-2): 1 Leno; 13 Hilbert, 21 Toprak, 6 Dragovic, 18 Wendell; 44 Kampl, 20 Aranguiz; 38 Bellarabi, 29 Havertz, 19 Brandt; 7 J. Hernandez

A disposizione: 28 Ozcan, 16 Jedvaj, 15 Baumgartlinger, 31 Volland, 14 Mehmedi, 11 Kiessling, 17 Pohjanpalo

Allenatore: Tayfun Korkut

Squalificati: Henrichs, Calhanoglu

Indisponibili: Tah, L. Bender

