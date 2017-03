Bologna Sassuolo/ Streaming video diretta RaiSport, probabili formazioni, quote, risultato (ViareggioCup 2017)

DIRETTA BOLOGNA-SASSUOLO: STREAMING VIDEO RAISPORT, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, RISULTATO LIVE (OGGI, VIAREGGIO CUP 2017) - Bologna-Sassuolo della Viareggio Cup 2017 sarà diretta dall’arbitro Angelici della sezione di Foligno. Mercoledì 15 marzo 2017 dalle ore 14:00 prende il via il derby emiliano tra le due squadre Primavera di Bologna e Sassuolo, valido per la seconda giornata del Torneo di Viareggio. Le due squadre sono inserite nel girone 5: il Bologna arriva da una sfida ad alta tensione contro il PSV, una gara che ha visto addirittura gli olandesi abbandonare il terreno di gioco per un quarto d'ora per protesta contro la direzione arbitrale ritenuta a senso unico a favore degli italiani. Per la cronaca la sfida è poi finita 3-0 a favore dei felsinei con reti di Pattarello, Okwonkwo su rigore e di Tabacchi, in una gara che è comunque stata molto più equilibrata di quello che racconta il risultato finale. Il Sassuolo invece cercherà di far seguire con un altro successo quello conquistato contro il Pisa, con una vittoria con gol di Ravanelli su rigore al 94' che ha fatto discutere ed ha causato molto nervosismo tra i toscani. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAYB.IT LA PARTITA DELLA VIAREGGIO CUP BOLOGNA-SASSUOLO - - - - - CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICA DELLA VIAREGGIO CUP 2017

Tra i giocatori da tenere maggiormente d'occhio nelle due squadre ci sono i marcatori delle precedenti partite, con Okwonkwo che grazie alle sue giocate ed alla sua velocità rappresenta un rischio perenne per qualsiasi difesa avversaria e che sembra già aver avvisato il Sassuolo con la super-prestazione offerta contro gli olandesi del PSV. Dall'altra parte il Sassuolo può contare su un Ravanelli che pare completamente recuperato e con il morale alle stelle grazie alla trasformazione del rigore che ha permesso ai neroverdi di conquistare i tre punti contro il Pisa e che lo ha eletto uomo del match della sfida contro i nerazzurri. Tatticamente gli allenatori delle due squadre schiereranno molto probabilmente un 4-3-3 speculare e che preannuncia una gara ad alto tasso di strategia, con un inizio partita in particolare che potrebbe essere occupato probabilmente da una fase di studio da parte dei giocatori.

Quanto alle probabili formazioni, il Bologna dovrebbe confermare l’undici che ha cominciato la partita contro il PSV. Spazio quindi a Mouhamadou Sarr in porta, davanti a lui i difensori Cestaio ed El Kaouakibi, terzini Callegari a destra e Frabotta a sinistra. A centrocampo Cozzari, l’ecuadoriano Juan Manuel Valencia e Faiola, davanti il tridente con Pattarello e il nigeriano Okwonkwo a supportare Castelletti. Per il Sassuolo schieramento speculare con Vitali a difesa della porta, Celia e Denti a protezione dell’area, Saccani e Celia esterni bassi. Trio di centrocampo formato da Abelli, Cipolla e Tinterri, mentre in prima linea dovrebbero partire Bruschi, Caputo e Palma. Quote: bet365, propone il segno 1 per la vittoria del Bologna a 2,63, il segno X per il pareggio a 3,50 e il segno 2 per il successo del Sassuolo a 2,25. Leggermente favoriti quindi i neroverdi allenati da Paolo Mandelli.

La partita della Viareggio Cup 2017 Bologna-Sassuolo si potrà seguire in diretta tv sul canale Rai Sport +HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky. Diretta in streaming video sul sito internet ufficiale www.raiplay.it.

