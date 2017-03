Diretta/ Belchatow Civitanova: info streaming video e tv, risultato live (volley uomini Champions League oggi)

DIRETTA PGE SKRA BELCHATOW LUBE CIVITANOVA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE, CHAMPIONS LEAGUE, OGGI) – Belchatow Civitanova è la partita in programma oggi 15 marzo alle ore 18.00, valida per l'andata dei play off 12 della Champions League 2017 del volley maschile. L'obiettivo della squadra italiana è quello di andare avanti e cercare di crearsi il spazio all'interno della massima competizione europea, ma non sarà facile. Servirà una vera e propria prova di forza per continuare ad andare avanti e cercare il passaggio del turno. Occhio ai polacchi, che hanno dimostrato di avere una grandissima solidità difensiva e sanno come far male. D'altronde da adesso non ci sono più gare facile e tutto deve essere affrontato con il massimo dell'impegno e con la convinzione giusta per poter continuare ad andare avanti.

Formazione praticamente da fare quella dei padroni di casa: Srcko Lisinac, Mariusz Marcyniak e Karol Klos si giocano un posto al centro mentre Marcin Janusz e Nicolas Uriarte si giocano una maglia in cabina di regia. Il libero dovrebbe essere Kacper Piechok, mentre Nikolay Penchev, Michal Winiarski e Bartosz Bednorz si giocano un posto in attacco. Diversi dubbi anche per quanto riguarda gli opposti: Bartosz Kurek e Mariusz Wlazly cercheranno di giocarsi una maglia in quel ruolo. Anche Blengini sembra aver scelto la squadra. Tsvetan Sokolov e Dragan Stankovic dovrebbero andare al centro, mentre Osmani Juantorena sarà l'opposto. Lo schiacciatore azzurro sta vivendo un ottimo periodio di forma. Jiri Kovac e Denys Kaliberda dovrebbero andare al centro, mentre sarà il libero. In cabina di regia Micah Christenson. Salvo cambi dell'ultima ora, saranno loro a scendere in campo in questo importantissimo match di Champions League. Dopo la semifinale scudetto, è ora di volare anche in Europa.

Sarà ua sfida complicata e particolare, con tantissime limitazioni dal punto di vista dell'intepretazione. Davanti abbiamo una squadra come la Lube, che sa giocare questi match ma che ovviamente deve fare i conti con un avversario davvero in grado di giocarsi le proprie carte. Bisogna dunque cercre di calcolare ogni minimo dettaglio per poter passare il turno: la solidità difensiva e la voglia di qualificazione deve assolutamente aiutare gli azzurri a imporsi in un match complicato. Da adesso in poi non esistono partite facili e serve l'attenzione sin da subito. Vedremo una sfida in cui si spingerà sin dal primo pallone, senza cercare di lasciare nulla al caso. Battute forzate e muro alto, per cercare di mettere in difficoltà la squadra avversaria. Proprio su questo punto cercanno di puntate i due allenatori, che sanno come mettere in difficoltà l'altra squadra. Gara tirata e voglia di imporre il proprio ritmo fin dall'inizio, ma anche attenzione ai dettagli. Tutti particolari che in una partita così fanno la differenza.

Ricordiamo infine che il match tra Belchatow e Civitanova sarà visibile in diretta tv sulla pay per view di Sky che ha riservato a tale evento spazio sul proprio canale Fox Sport HD a partire dalle ore 18.00, canale disponibile al numero 204 del telecomando della tv satellitare: sarà quindi altresì confermata anche la diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Consigliamo inoltre di consultare il sito ufficiale www.cev.lu, per rimanere aggiornati sul risultato.

© Riproduzione Riservata.