Diretta/ Busto Arsizio Bekescsabai info streaming video e tv, risultato live (Cev Cup 2017, oggi)

DIRETTA BUSTO ARSIZIO BEKESCSABAI: INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY FEMMINLE, CEV CUP 2017, OGGI 15 MARZO) – Busto Arsizio Bekescsabai si gioca per la Cev Cup 2017 di volley femminile, giunta al ritorno dei quarti di finale: appuntamento con la partita alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 15 marzo. La Unendo Yamamay torna in campo dopo il punto strappato all'Imoco in campionato nella giornata vissuta nel weekend: la coppa Cev è tutt'altra cosa e le farfalle sono ad un passo dalla qualificazione per la semifinale. Serve una vittoria con qualsiasi punteggio o andrebbe bene anche una sconfitta per 3-2 e quindi al tie-break, ma il risultato dell'andata (vittoria 1-3 in trasferta) fa ben sperare.

L'obiettivo per ora è la semifinale, ma anche se nessuno lo dice, in casa Unendo Yamamay si sogna e non poco: magari lottare con Casalmaggiore per rendere la Coppa Cev un festival italiano. Adesso però si deve pensare passo dopo passo e cercare di conquistare una vittoria alla volta. Fino a questo momento la tenacia ha pagato e ora bisogna continuare su questa strada. Le ungheresi hanno dimostrato comunque di essere una squadra ben organizzata, ma le italiane hanno una tecnica sicuramente maggiore, senza se e senza ma. E allora senza remore bisogna andare a conquistare un passaggio del turno ampiamente alla portata.

Mencarelli sembra già avere la formazione pronta. Noemi Signorile va in palleggio, preferita a Caterina Cialfi. L'opposto sarà ovviamente Valentina Diouf, autrice di 24 punti nella sfida dell'andata. Federica Stufi e Beatrice Berti dovranno andare al centro, mentre Ilaria Spirito sarà il libero titolare. Valentina Fiorin e Brayelin Martinez andranno in attacco. Dovrebbe essere questa la formazione titolare che scenderà in campo in questo ritorno al Palayamay, che asarà certamente un altro punto di forza stasera per le Farfalle lombarde.

Anche coach Nedeljkovic dovrebbe schierare il sestetto visto in campo nella sfida d'andata: Renáta Szpin andrà ad occupare il ruolo di libero, mentre al centro andranno Anna Nazarenko e Sarah Clement, con Dorottya che potrebbe entrare a gara in corso. Zsuzanna Talas andrà in palleggio, anche se potrebbe essere possibile un turnover con Brigitta Petrenko. Dubbio anche nel ruolo di opposto, con Irina Smirnova leggermente favorita su Nikolett Soos. Le ultime indiscrezioni verranno fornite nell'allenamento di rifinitura che si terrà il giorno del match.

Ricordiamo infine che il match tra Busto Arsizio e Bekescsabai non sarà trasmesso in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta video streaming della partita della Cev Cup 2017 di volley femminile. Consigliamo comunque agli appassionati di consultare il sito della federazione organizzatrice del torneo, all’indirizzo www.cev.lu, oltre che i profili social della formazione delle farfalle su Twitter @UYBAvolley e su Facebook @uybavolley.

