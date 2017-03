Diretta/ Casalmaggiore Stuttgart: info streaming video e tv, risultato live (volley femminile Cev Cup, oggi)

DIRETTA POMì CASALMAGGIORE ALLIANZ MTV STUTTGARt : INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (VOLLEY FEMMINILE CEV CUP, OGGI)- Casalmaggiore Stuttgart, diretta dagli arbitri Gjoka e Ilhan è la partita di volley femminile in programma oggi 16 marzo 2017 alle ore 20.30 presso il PalaRadi valida per il ritorno dei quarti di finale della Cev Cup 2017. Le ragazze di Caprara tornano tra le mura di casa arrivando da un match d'andata abbastanza difficile, ma dovranno cercare di imporsi per poter trovare la qualificazione alla semifinale. Serve una vittoria, con qualsiasi risultato: la Pomì troverà la qualificazione anche in caso di conquista dei due punti, ma ovviamente servirà una prova di forza non indifferente. Ora bisogna fare un risultato positivo, altrimenti si rischia l'eliminazione.

Mister Caprara sembra avere la formazione già pronta per questa sfida Europea: Jovana Stefanovic e Lauren Gibbemeyer andranno al centro, con Lucia Bacchi pronta a subentrare a gara in corso. Imma Sirresi sarà il libero titolare, mentre Carli Lloyd sarà la palleggiatrice, con Carmen Turlea, autrice di 17 punti nel match d'andata, sarà l'opposto, mentre Lucia Bosetti e Anastasia Guerra completano la formazione titolare andando in attacco. Salvo stravolgimenti dell'ultima ora, saranno loro a scendere in campo nel match di ritorno. Formazione quasi fatta anche per le avversarie: coach Hernandez dovrebbe schierare Wanna Buakaew come libero, mentre in cabina di regia andrà Valerie Nichol. Le due centrali dovrebbero essere Micheli Tomazela Pissinato e Jennifer Pettke, che cercheranno di arginare l'attacco delle padrone di casa. Occhio anche a Nia Gran, che potrebbe sostituire le compagne a gara in corso. Renata Sandor e Julia Schaefer andranno in attacco, con Deborah Van Dealen che dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di opposto. Occhio anche a Michaela Mlejnkova, autrice di ben 23 punti nella gara d'andata. Gli occhi saranno puntati tutti sul numero sedici.

Quella di questa sera si annuncia una sfida importantissima sotto ogni punto di vista: serve una vera e propria prova di forza da parte della Pomì Casalmaggiore per evitare un'eliminazione dalla Cev Cup prematura. Le tedesche hanno dimostrato voglia di combattere fino all'ultimo pallone e reazione ad ogni problema: non sarà facile imporsi per la Pomì contro una squadra che gioca a questa maniera, ma sicuramente bisognerà cercare di fare il meglio per poter evitare di subire sin dai primi minuti. Vedremo dunque una gara combattuta e spinta fin dai primi palloni, con le padrone di casa che cercheranno di fare il possibile pur di portare a casa punti utili alla qualificazione. Non sarà semplicissimo evitare di perdere set, ma ovviamente bisognerà mantenere alta la concentrazione fino all'ultimo pallone. Vedremo una squadra ospite con muro alto e voglia di andare a prendere ogni pallone utile: loro si giocano il tutto per tutto e non bisognerà lasciare nulla al caso se si vuole evitare il peggio.

Ricordiamo infine che il match tra Casalmaggiore e Stuttgart, in programma oggi alle ore 20.30 non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video. Consigliamo pertanto di consultare il portale ufficiale della CEV, il comitato continentale organizzatrice del torneo all’indirizzo www.cev.lu, oltre che i profili sociale della formazione rosanero, per rimanere aggiornati su quanto accade al Pala Radi (Facebook @VbcPomiCasalmaggiore, e Twitter @PomiVBC)

