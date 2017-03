Diretta/ Discesa femminile Aspen streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, DISCESA FEMMINILE ASPEN STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI MERCOLEDI' 15 MARZO 2017) – Oggi la Coppa del mondo di sci alpino apre le proprie Finali, quest'anno ad Aspen (Usa), con la discesa libera anche in campo femminile. Siamo dunque giunti all'atto finale della stagione del Circo Bianco: l'attesa per la discesa è grande perché la Coppa di specialità è ancora da assegnare, almeno a livello teorico. Realisticamente le speranze della nostra Sofia Goggia sono ridotte quasi a zero, dal momento che la slovena Ilka Stuhec ha ben 97 punti di vantaggio, ma sarà comunque un modo di celebrare le due grandi rivelazioni della stagione, entrambe autrici di uno spettacolare salto di qualità rispetto all'anno scorso. Discesista regina la Stuhec, campionessa a tutto tondo la nostra Sofia: per entrambe questa Coppa resterà sempre nel cuore. Dunque sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati: andiamo allora subito a vedere come si può seguire la discesa di Aspen. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA DISCESA LIBERA FEMMINILE DI ASPEN PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (alle ore 18.00)

La partenza della prima atleta che si presenterà al cancelletto di partenza avrà luogo alle ore 18.00 (le 11.00 locali, dal momento che il Colorado è sette ore dietro rispetto all'Italia). Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Aspen (www.fis-ski.com).

Ricordiamo che alle gare delle Finali partecipano solamente i primi 25 della classifica di specialità più il campione del Mondo juniores. Inoltre ha facoltà di prendere il via anche chi abbia più di 500 punti nella classifica generale di Coppa del Mondo, anche se non è fra i primi 25 della specialità. Altra particolarità delle Finali è che solo i primi 15 classificati prendono punti: fino al quindicesimo (16 punti) tutto è normale, ma dal sedicesimo posto in giù si resta a bocca asciutta.

Ricordato il regolamento, non resta che spendere qualche ulteriore parola sulle due rivali per la Coppa. Ilka Stuhec è stata globalmente la discesista più forte della stagione: tre successi in discese di Coppa del mondo, a cui aggiungere quella dei Mondiali che le ha regalato l'oro iridato. Niente male per chi non era mai salita sul podio prima in carriera, tratto che accomuna la Stuhec proprio alla nostra Sofia Goggia, che - per limitarci alla discesa - vanta la vittoria a Jeongseon, due secondi e un terzo posto, oltre al rimpianto per quello che avrebbe potuto essere proprio ai Mondiali senza un errore a poche porte dalla fine. Qualche parola va però spesa anche per una fantastica Johanna Schnarf, costante nel suo rendimento per tutta la stagione tanto da essere quarta nella classifica della Coppa di discesa: chi avrebbe osato sperarlo a fine novembre?

