Diretta/ Discesa maschile Aspen streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, DISCESA MASCHILE ASPEN STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI MERCOLEDI' 15 MARZO 2017) – Oggi la Coppa del mondo di sci alpino maschile apre con la discesa libera le Finali che si svolgono ad Aspen, negli Stati Uniti. Siamo dunque giunti all'atto finale della stagione del Circo Bianco: l'attesa per la discesa è grande perché la Coppa di specialità è ancora da assegnare e se la contendono Kjetil Jansrud e il nostro Peter Fill, che della Coppa di discesa è il detentore e che tenterà dunque uno storico bis, anche se per farcela dovrà recuperare 33 punti al norvegese, attuale leader della classifica. Dunque sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati: andiamo allora subito a vedere come si può seguire la discesa di Aspen. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA DISCESA LIBERA MASCHILE DI ASPEN PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (alle ore 16.30)

La partenza del primo atleta che si presenterà al cancelletto di partenza avrà luogo alle ore 16.30 (le 9.30 locali, dal momento che il Colorado è sette ore dietro rispetto all'Italia). Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Aspen (www.fis-ski.com).

Ricordiamo che alle gare delle Finali partecipano solamente i primi 25 della classifica di specialità più il campione del Mondo juniores. Inoltre ha facoltà di prendere il via anche chi abbia più di 500 punti nella classifica generale di Coppa del Mondo, anche se non è fra i primi 25 della specialità. Altra particolarità delle Finali è che solo i primi 15 classificati prendono punti: fino al quindicesimo (16 punti) tutto è normale, ma dal sedicesimo posto in giù si resta a bocca asciutta.

Ricordato il regolamento, va detto che per i discesisti azzurri questa è comunque una stagione positiva: spiccano la vittoria di Dominik Paris a Kitzbuhel e la grande regolarità di Peter Fill, che si giocherà la Coppetta con Jansrud grazie a ben quattro podi (tre secondi e un terzo posto) anche se non è mai riuscito a vincere - l'unico successo è arrivato a Kvitfjell ma in super-G. Jansrud vanta invece due vittorie, ma ancora non può esultare perché il margine di vantaggio sull'azzurro non è del tutto rassicurante. Peccato invece che sia assente l'infortunato Christof Innerhofer, che sarebbe stato anch'egli qualificato ma ha dovuto chiudere anzitempo la stagione.

