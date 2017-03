DIRETTA NADAL FEDERER: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLA PARTITA (TENNIS INDIAN WELLS 2017) - Rafael Nadal Roger Federer, atto 36: negli ottavi di finale di Indian Wells 2017 i due storici rivali tornano ad affrontarsi in un match di tennis che, al netto del contesto e della condizione dei due, rimane un momento di straordinario interesse collettivo. Non prima della una - italiana - della mattina di giovedì i due si sfidano nel quarto turno del Master 1000 della California: il torneo è tra i più importanti del circuito - non a caso lo chiamano il quinto Slam - ma siamo soltanto agli ottavi perchè Nadal e Federer sono, rispettivamente, quinto e nono del seeding e dunque nel sorteggio sarebbero potuti capitare ovunque.

Sono terminati nella parte bassa del tabellone, e ai quarti il vincente troverebbe Novak Djokovic o, e non sarebbe comunque un affare, quel Nick Kyrgios che ha già battuto entrambi. Che il tabellone di Indian Wells 2017 fosse “pazzo” lo avevamo già detto; basti pensare che per trovare un match tra Nadal e Federer che non fosse almeno un quarto di finale dobbiamo tornare al loro primo incrocio, quando a Miami (era il 2004) un diciassettenne Rafa vinse 6-3 6-2 in quello che era il terzo turno del Master 1000 della Florida.

Roger era già il numero 1 Atp; Rafa era entrato nel torneo con l’ultima testa di serie disponibile e avrebbe perso subito dopo contro Fernando Gonzalez (a dirlo adesso sembra clamoroso). Qualche numero della sfida: i due hanno vinto un totale di sette titoli a Indian Wells (quattro Federer, tre Nadal) e hanno giocato altre tre finali. Hanno 52 vittorie nei Master 1000 (28 Rafa, 24 Roger), secondo e terzo in una classifica comandata da Djokovic (30); hanno occupato per 443 settimane complessive il numero 1 del ranking Atp, con Federer recordman a quota 302 e Rafa che occupa la settima posizione.

Dei precedenti che i due rivali hanno giocato abbiamo marginalmente detto: approfondendo il discorso siamo 23-12 a favore dello spagnolo, che prima di perdere le finali di Basilea 2015 e, soprattutto, degli Australian Open 2017 aveva vinto cinque match in fila e 9 su 11 partendo dalla semifinale di Miami 2011. Di questi precedenti 22 sono finali: Nadal comanda con 14 vittorie contro 8 sconfitte.

Per il resto c’è ben poco da dire: bisogna soltanto affidarsi al campo e stare a vedere quello che succederà. Sarà anche un “banale” quarto turno di un Master 1000, ma quando giocano Nadal e Federer l’atmosfera è sempre quella di una finale Slam. Anche questa sera, siamo sicuri, le cose andranno esattamente nello stesso modo.

Nadal Federer sarà una diretta tv esclusiva per gli abbonati al satellite: Indian Wells 2017 viene infatti trasmesso su Sky Sport 2 (e parallelamente su Sky Sport 3) con la possibilità, in assenza di un televisore, di avvalersi del servizio Sky Go per la diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Non dimenticate poi di connettervi al sito www.bnpparibasopen.com per tutte le informazioni utili sul match e sul torneo di tennis della California. (Claudio Franceschini)

© Riproduzione Riservata.